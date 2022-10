Verdienstmedaille für zwei engagierte Frauen aus Adelzhausen

Landrat Klaus Metzger händigt die Auszeichnung an Ingrid Hansen aus Dasing und Hildegard Wessel aus Adelzhausen aus. Wofür sie geehrt werden.

Ingrid Hansen aus Dasing und Hildegard Wessel aus Adelzhausen erhielten für ihr ehrenamtliches Engagement die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Landrat Klaus Metzger händigte die Auszeichnungen aus und würdigte Ingrid Hansen als "sowohl im politischen als auch im kulturellen und im sozialen Bereich über Jahrzehnte vor Ort herausragend ehrenamtlich engagiert". Startschuss dafür sei die Wahl der gebürtigen Bambergerin, die erst wenige Jahre zuvor nach Taiting gezogen war, zur Ortssprecherin.

Dank Ingrid Hansen kam das Boarische Gwand nach Taiting zurück

Unter ihrer Regie nahm Taiting am Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" teil, wurde 1992 Landkreissieger und 1993 Bezirkssieger. Die Außenrenovierung der romanischen St.-Emmeram-Kirche Anfang der Neunziger ging wesentlich auf ihre Initiative zurück. Der Ausstellung über den Beda Mayr, den in Taiting geborenen Benediktinerpater, und der Wiederbelebung des Boarischen Gwands in Taiting war im Wesentlichen ihr zu verdanken.

Von 1996 bis 2014 gehörte Hansen dem Dasinger Gemeinderat an, war zwölf Jahre lang Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses und sechs Jahre lang Zweite Bürgermeisterin. Von 2008 bis 2014 war sie zudem Mitglied des Kreistags. Darüber hinaus war sie lange Jahre Kassenführerin der Jagdgenossenschaft Taiting und aktives Mitglied im Schützenverein Wildschütz Taiting-Bitzenhofen, im Heimatkundlichen Kreis Dasing sowie im Gartenbauverein Dasing. Bereits 2011 hatte sie damit begonnen, ersten Asylbewerbern in Dasing-Tattenhausen Deutschunterricht zu erteilen. Dieses Engagement setzte sie über Jahre fort, insbesondere für Flüchtlingskinder.

Hildegard Wessel bringt Kindern die Natur nahe

Hildegard Wessel ist seit 1992 ehrenamtliche Naturschutzwächterin im Landkreis. In den Gemeindebereichen von Adelzhausen, Sielenbach und Eurasburg informiert sie die Bürgerinnen und Bürger vor Ort über den richtigen Umgang mit der Natur und überwacht die Einhaltung der Naturschutzgesetze. Darüber hinaus bringt sie Schulklassen die Besonderheiten der heimischen Natur näher.

Seit der ersten Stunde leitet und koordiniert Wessel das wertvolle Biotopschutzprogramm "Ecknachtal". Dort finden sich noch seltene Biotoptypen und eine Vielzahl gefährdeter Pflanzen und Tiere. Gemeinden, Naturschutzverbände, Landwirte, Fischer und Jäger und die in der Landschaft tätigen Behörden haben sich zusammengetan, um gemeinsam an der Erhaltung dieser Landschaft zu arbeiten. Dazu gehört es auch, auf geeigneten Flächen neue Biotope anzulegen. Mehrere Arten sind aufgrund dieses wertvollen Einsatzes bereits in das Ecknachtal zurückgekehrt.

Lesepatin an der Grundschule Adelzhausen

Teil des Projekts ist die Umweltbildung. Bei Exkursionen erfahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene mehr über den Wert und die ökologischen Zusammenhänge der Natur. Die Finanzmittel einschließlich der Förderungen für das Projekt abzuwickeln ist eine weitere wichtige Aufgabe. "All das gelingt nur dank Ihrer ehrenamtlichen Koordination", so der Landrat, und weiter: "Sie behalten stets den Überblick über das gesamte Projekt und sind trotz ihres stolzen Alters mit voller Tatkraft im Einsatz." Darüber hinaus wirkt Hildegard Wessel einmal wöchentlich als Lesepatin in der Grundschule Adelzhausen. (AZ)