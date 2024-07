Vereine im Wittelsbacher Land bekommen fast 400.000 Euro vom Freistaat

Um den Breitensport zu unterstützen und die Nachwuchsarbeit der bayerischen Sport- und Schützenvereine zu fördern, wird auch in diesem Jahr wieder vom Freistaat Bayern die Vereinspauschale ausbezahlt. „Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Aichach-Friedberg erhalten dadurch 2024 einen staatlichen Zuschuss in Höhe von insgesamt 390.784,80 Euro“, wird der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko in einer Mitteilung zitiert. Insgesamt stehen für die Vereinspauschale im Jahr 2024 bayernweit rund 33,7 Millionen Euro zur Verfügung.

Vereine in Aichach-Friedberg profitieren von Vereinspauschale

Während der Corona-Pandemie war die Vereinspauschale vorübergehend verdoppelt worden. Dadurch konnten die Vereine in Bayern die finanziellen Auswirkungen der Pandemie abmildern. „Nachdem die Lebenshaltungskosten, Energiepreise und auch die Inflation noch immer auf einem hohen Niveau sind, haben wir uns entschieden, die Vereinspauschale im Vergleich zu den Jahren vor Corona angemessen anzupassen“, sagt Tomaschko: „Deswegen beträgt die Vereinspauschale in diesem Jahr erstmals 40 Cent pro Einheit und damit zehn Cent mehr als noch vor der Corona-Pandemie.“ Insgesamt bedeuter dies für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einen Mittelaufwuchs von jeweils 10 Millionen Euro für die Vereinspauschale im Vergleich zur Zeit vor Corona.

„Vereine sind das Herzstück unseres sozialen Gefüges und von unschätzbarer Bedeutung für Kinder, Jugendliche und die gesamte Gesellschaft“, sagt Tomaschko. Die Zuwendungen an die Sport- und Schützenvereine werden entsprechend der Sportförderrichtlinie des Freistaats Bayern gewährt. Als Berechnungsgrundlage dafür dient die Mitgliederzahl, wobei Kinder, Jugendliche und Vereinsmitglieder mit Behinderung zehnfach gewichtet werden. Zudem wird auch die Anzahl von Trainern und Übungsleiterlizenzen berücksichtigt. (AZ)