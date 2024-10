Voting zu Halloween: Wer schnitzt den schönsten Kürbis in Aichach-Friedberg?

Der Herbst ist endgültig angekommen in Aichach-Friedberg. Das bedeutet aber auch, dass Halloween sich nähert. In der Nacht auf Freitag wird es wieder gruselig. Nichts steht so für dieses Fest wie der Kürbis. Die großen, orangen Kugeln eignen sich nicht nur hervorragend für Suppen, Aufläufe und Co., sondern sind auch perfekt für kreative Köpfe, die gern basteln. Viele Familien greifen derzeit zum Schnitzmesser. Haben Sie schon einen Halloween-Kürbis geschnitzt? Wenn ja, schicken Sie uns gerne ihr Kunstwerk. Unter allen Einsendungen können unsere Leserinnen und Leser dann für ihren Favoriten abstimmen.

Jeder, der einen Kürbis schnitzt weiß, das ist Arbeit und macht Dreck. Aber am Ende lohnt sich der Einsatz, denn der Garten oder die Terrasse leuchten und Spaziergänger bleiben stehen und bewundern die Kunstwerke – nach dem ersten Schreck. Wer die Kürbisse sieht, bekommt Lust, selbst einen zu schnitzen.

Zu Halloween leuchten Ihre Kürbis Fotos bei uns in der Zeitung

Ob gruselige Augen oder große Fratze – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Von einem Gesicht mit zwei Augen und Mund bis zu feinsten Kunstwerken bieten die verschiedenen Kürbisse von Hokkaido-, Butternut- oder Halloween-Kürbis viele Möglichkeiten.

Gleich drei verschiedene Kürbisse leuchten in diesem Halloween Garten um die Wette. Foto: Thomas Hack (Archivbild)

Wir möchten gegen den Herbstblues ein Zeichen setzen und suchen die schönsten und gruseligsten Kürbisbilder unserer Leserinnen und Leser aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Gerne können Sie und die Kinder mit auf dem Bild stehen. Ob bei Tag oder Nacht ist egal. Wichtig ist dagegen:

Kürbis-Voting: Das sollten Sie beachten

Bilder Die Kürbisse sollten im Kreis Aichach-Friedberg für Halloween-Stimmung sorgen. Bitte geben Sie an, wer das Foto gemacht hat und wenn, welche Personen abgebildet sind. Ebenso bräuchten wir den Ort des Geschehens.

Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage in einer Bildergalerie veröffentlicht. Unter allen Kürbis-Fotos kann dann jeder für seinen Favoriten online abstimmen.

Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion@friedberger-allgemeine.de und redaktion@aichacher-nachrichten.de. Bitte denken Sie bei der Mail unbedingt auch an Ihre Adresse, Telefonnummer (für Rückfragen) und schreiben Sie uns dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist. Einsendeschluss ist Montag, 4. November, 12 Uhr.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.