Manches an Mauerseglern ist erstaunlich, anderes rekordverdächtig. Drei Vogelschützer in Friedberg beschäftigen sich intensiv mit den Tieren – sie berichten Wissenswertes und geben besondere Einblicke in die Lebensweise der Flugkünstler. Und sie klären über die Gefahren auf, denen sich die bedrohten Tiere ausgesetzt sehen.

