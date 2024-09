Wie lang haben die Freibäder im Landkreis noch geöffnet?

Die Wespen schwirren einem schon in der Schlange vor dem Freibad-Kiosk um den Kopf. Während man später nass und tropfend auf eine Schale Pommes wartet, versucht man sich die Biester irgendwie vom Leib zu halten. Nicht jede Begebenheit im Freibad ist vergnüglich, dennoch lohnt sich ein Besuch immer wieder. Doch bald schließen die Freibäder im Landkreis. Aber bis wann ist ein Sprung ins kühle Nass noch möglich?

„Wann wir schließen, kommt ganz auf das Wetter an“, erklärt Walter Senftleben. Der Bademeister des Freibads in Mering verlässt sich dabei auf die Wettervorhersage –laut dieser wird es nächste Woche regnen. Daher ist der letzte Badetag am Sonntag, 8. September. „Der Sommer war zum Baden schön, ähnlich gut wie letztes Jahr“, meint Senftleben.

Icon Vergrößern Bei schlechtem Wetter wird das Freibad Mering vor dem offiziellen Ende der Saison schließen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild) Icon Schließen Schließen Bei schlechtem Wetter wird das Freibad Mering vor dem offiziellen Ende der Saison schließen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

In Aichach wurde die Badesaison durch das Hochwasser abrupt beendet. Das städtische Freibad musste seit Juni geschlossen bleiben und konnte nicht mehr für Abkühlung sorgen. Bademeisterin Sophie Festl sagt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freibads nicht untätig waren: „Hauptsächlich war das Personal mit Aufräumarbeiten und Vorbereitungen fürs Überwintern beschäftigt.“ Schließlich hat das Hochwasser nicht nur in der Anlage, sondern auch an den Pflanzen Schaden verursacht. Freibad-Fans können sich jedoch auf die nächste Saison freuen, denn es werden Vorbereitungen getroffen, um das Bad wieder zu öffnen.

Freibäder in Aichach-Friedberg blicken dem Ende der Saison entgegen

Das Freibad in Dasing hat planmäßig bis einschließlich 15. September geöffnet. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, hat das Bad noch sicher offen. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage muss Bademeisterin Vivien Kurfer kommende Woche spontan entscheiden, ob das Bad früher schließt. Um sich auf den neuesten Stand zu bringen, empfiehlt sie, beim Freibad unter der Telefonnummer 08205 1408 anzurufen. Kommendes Jahr soll das Bad Mitte Mai wieder eröffnen, sofern das Wetter mitspielt.

„An den heißen Tagen im Sommer war es so voll, dass ich kaum das Wasser im Becken sehen konnte“, blickt sie auf die nun endende Saison zurück. Tatsächlich sei diese sehr gut gewesen, denn es gab zahlreiche Besucher. Besonders gegen Ende der Saison wurden viele Schwimmabzeichen gemacht. „Für das Seepferdchen habe ich gar keine Urkunden mehr“, sagt Kurfer.