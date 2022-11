Aichach-Friedberg

WM-Boykott? Wie Gaststättenbetreiber mit dem umstrittenen Turnier umgehen

Ab dem 20. November rollt der Ball bei der WM in Katar –Fans werden dann teils in benachbarten Golfstaaten übernachten und für einzelne Spiele anreisen.

Plus Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Zeigen Gaststätten in Aichach-Friedberg das umstrittene Turnier – oder gibt es einen Boykott?

Von Sebastian Richly

Keine Fußball-Weltmeisterschaft löste jemals schon im Vorfeld so hitzige Debatten aus, wie das Turnier in Katar. Das liegt einerseits am Gastgeberland und seinem Umgang mit Menschenrechten. Das hat aber auch mit der Jahreszeit zu tun. Am Sonntag beginnt die WM. Dabei stellt sich die große Frage: Trotzdem anschauen oder boykottieren? Eine Antwort darauf müssen auch die Gaststätten im Wittelsbacher Land finden.

