41-Jähriger stürzt vom Dach und verletzt sich schwer am Rücken

Ein 41-Jähriger säubert in Althegnenberg Nistkästen und stürzt vom Dach. Drei Meter geht es in die Tiefe, der Mann wird schwer verletzt und muss ins Krankenhaus.

Er wollte eigentlich nur Nistkästen säubern, am Ende wurde er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das war nötig, weil der 41-Jährige am Sonntag in Althegnenberg von einem Dach stürzte. Zuvor hatte er das Gleichgewicht verloren und stürzte rund drei Meter in die Tiefe.

Mann bei Unfall in Althegnenberg schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich um 14 Uhr auf einem Pferdegestüt in der Hochdorfer Straße. Der Mann zog sich eine schwere Rückenverletzung zu. (AZ)