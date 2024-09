Personalmangel: In Friedberg werden Altpapiertonnen nicht geleert

Wegen Personalausfällen kommt es in Friedberg und seinen Ortsteilen zu Verzögerungen bei der Leerung der Altpapiertonnen. Die Tonne, die ohnehin nur einmal im Monat geleert wird, soll jetzt noch länger stehen bleiben. Das sorgt bei vielen für Unmut.

Lena Langenkämper von der Firma Remondis, die für die Altpapiertonnen in Aichach-Friedberg zuständig ist, erklärt auf Nachfrage, dass Personalengpässe ein bundesweites Problem seien: „Besonders wenn verschiedene Probleme gleichzeitig auftreten, wie etwa Urlaube von Mitarbeitern und kurzfristige Ausfälle durch Krankheit, kommt es oft zu Engpässen.“ Die Firma sei bemüht, den Beruf attraktiver zu machen und so Personal anzulocken. „Bei größeren Personalproblemen, wie wir sie gerade haben, haben Bio- und Restmüll eine größere Priorität für uns, deswegen muss die Altpapiertonne gerade noch etwas warten.“

Altpapier in Friedberger Stadtmitte soll bald von Remondis abgeholt werden

In der Friedberger Altstadt werden laut Remondis in den kommenden Tagen blaue Tonnen geleert, so dass bis Ende der Woche alles wieder im Normalbetrieb läuft. „Im Fall von Verzögerungen werden die Bürgerinnen und Bürger darum gebeten, die Tonnen draußen stehenzulassen. Unsere Kollegen vor Ort arbeiten mit Hochdruck daran, schnellstmöglich die Leerung nachzuholen“, so Langenkämper.

In Friedberg und seinen Ortsteilen gibt es Probleme mit der Leerung der blauen Tonne. Foto: Bernhard Weizenegger

Betroffen sind aktuell neben Friedberg auch Bachern, Rohrbach, Rinnenthal, Bestihof, Gagers und Rettenberg sowie Heimatshausen, Stätzling, Wulfersthausen und St.Afra im Felde. Wer vor lauter Papier den Überblick verliert, kann den Müll kostenlos bei Wertstoffsammelstellen im Landkreis abgeben. Melanie Royer vom Landratsamt Aichach-Friedberg erklärt, dass man bei Problemen die Nachleerung der Tonne abwarten müsse. Wer die App der kommunalen Abfallwirtschaft installiert hat, erhält eine Push-Benachrichtigung mit dem neuen Termin.

Altpapier kann an Wertstoffsammelstellen in Aichach-Friedberg entsorgt werden

„Die Zusammenarbeit sowie auch der Informationsfluss zwischen der kommunalen Abfallwirtschaft und der Firma Remondis ist gut und vertrauensvoll“, so Melanie Royer. Auch andere Entsorger stünden vor ähnlichen Herausforderungen, die Branche brauche mehr Nachwuchs, denn Friedberg ist kein Einzelfall. Ohne neue Fachkräfte droht das Müllentsorgungssystem bei Krankheitswellen oder in der Urlaubszeit immer wieder zu kollabieren.