Was eine 100-Jährige jungen Menschen rät

Anna Klotz feiert am Donnerstag mit ihren Kindern ihren 100-jährigen Geburtstag. Das Leben der Steindorferin war nicht immer leicht. Für Leidenschaften und Träume blieb wenig Platz, denn im Kindesalter verlor sie ihre Mutter und Schwester. Sie war früh auf sich alleine gestellt und musste im landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern arbeiten. Trotzdem ist ihr Leben von Zufriedenheit geprägt, denn ohne die ist für sie das Leben nicht lebenswert.

Angst vor dem Sterben hat die 100-jährige Steindorferin nicht

Wie denkt Klotz über das Älterwerden? In ihrem Kopf schwirrt der Gedanke: „Kann ich morgen leben oder muss ich sterben?“ Angst vor dem Sterben hat sie keine, denn sie glaubt an ein Leben nach dem Tod: „Wenn ich gestorben bin, dann treffe ich alle Leute nochmal.“

„Ich bin bloß froh, dass ich kein Pflegefall bin“, sagt Klotz. Ihre beiden Kinder Josef und Marianne nicken zustimmend. Das Geheimnis für ein langes Leben kann die 100-Jährige nicht lüften: „Das weiß ich selbst nicht. Ich bin gesund auf die Welt gekommen.“ Auch ihr Arzt pflegte zu sagen: „Frau Klotz, Sie sind eine gesunde Natur.“ Ihr Beruf in der Landwirtschaft könnte trotzdem positive Auswirkungen gehabt haben, denn sie war immer an der frischen Luft und in Bewegung.

Das Leben von Anna Klotz: Schon als Kind musste sie erwachsen sein

Klotz überlebte viele Menschen, die ihr nahestanden. Im Jahr 1925 kam sie in Taiting, einem Ortsteil der Gemeinde Dasing, auf die Welt. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter, Klotz war damals fünf Jahre alt, wuchs sie bei ihrer Großmutter auf, da ihr Vater mit dem Hof und den älteren Kindern genug zu tun hatte. Ihre Großmutter war bereits über 80 Jahre alt – so musste Klotz früh selbstständig werden. Fünf Jahre nach dem Tod ihrer Mutter verlor sie ihre Schwester wegen eines Bilddarmdurchbruchs.

Es fiel ihr schwer, mit den Schicksalsschlägen umzugehen, aber „wir hätten ja nichts ändern können“, merkt sie an. Sie hatte keine Zeit zum Nachdenken, geschweige denn zum Träumen, denn sie wurde schon von Kindesalter an im landwirtschaftlichen Betrieb eingespannt: Sie half auf dem Feld, auf dem Acker und im Stall. Ihre Leidenschaft, auch während der Arbeit auf dem Hof, war das Singen: Sie sang Volks- und Kirchenlieder. Bis heute genießt sie es zu singen – jetzt nicht mehr auf dem Feld, sondern bei den Singstunden im Altersheim.

Mit ihrem Ehemann Josef, den sie in ihrer Jugend kennenlernte, zog sie nach Steindorf. Er kümmerte sich um die Finanzen und schrieb gerne, während sie den Haushalt übernahm. Beide halfen bei der landwirtschaftlichen Arbeit auf dem gemeinsamen Hof mit. Nachdem ihr Mann 1999 gestorben war, übernahm Klotz all die Aufgaben, die er früher für sie übernommen hatte.

Den Hof übergab sie 1979 an ihren Sohn Josef und seine Frau, „aber sie arbeitete trotzdem bis vor ein paar Jahren mit“, so Marianne. Die letzten fünf Jahre, bevor Klotz ins Heim kam, kochte sie noch und kehrte die Straße, aber körperlich war es für sie immer schwerer, mitzuarbeiten. Vor zwei Jahren kam sie ins Theresienheim in Mering.

Einstellungen, Gewohnheiten und wie wichtig Zufriedenheit für sie ist

Klotz‘ Einstellungen ziehen sich wie ein roter Faden durch ihr ganzes Leben. So ließ sie jeden vergangenen Tag am Abend Revue passieren und fragte sich: „Habe ich heute das recht gemacht, was ich recht machen hätte können?“ Diese Frage konnte sie häufig mit Ja beantworten und so war sie zufrieden. Die Zufriedenheit spielt eine große Rolle in ihrer Einstellung zum Leben und deshalb möchte sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, „dass man mit den grundlegenden Dingen im Leben zufrieden sein sollte, sonst hat man etwas falsch gemacht“.