Anton Weber verlässt die Raiffeisenbank nach 33 Jahren

Über 33 Jahre arbeitete er bei der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land, wie die Bank heute heißt. Die Geschäftsstelle in Mering war sein Revier. Jetzt geht Anton Weber in Rente. Damit ist ein Stück Raiffeisenbank-Geschichte zu Ende.

Dabei war die Bank nicht Webers erstes Berufsziel. Nach der Schule machte er eine Lehre bei der Bahn und brachte es bis zum Fahrdienstleiter. Aber das war es dann doch nicht. „Mit 30 wollte ich noch mal etwas ganz Neues machen“, erzählt er. Weber bewarb sich bei der Raiffeisenbank, wo er bis zuletzt bleiben sollte. Noch mal eine Lehre, dann einfacher Bankangestellter, anschließend Geschäftsstellenleiter.

Webers Sohon Elias übernimmt die Geschäftsstellenleitung

Und jetzt? „Das Leben genießen, Abstand gewinnen, mehr Zeit mit seiner Frau verbringen, radeln, wandern, reisen“. Webers Wunschliste ist lang. Das kann er künftig alles machen, wenn nicht gerade Hochsaison im Fußball ist. Seit neun Jahren schon trainiert er die Damenmannschaft des SV Prittriching, die recht erfolgreich in der Kreisliga mitspielt. Langweilig wird es dem 65-Jährigen also nicht werden.

Sein Nachfolger als Geschäftsstellenleiter in Mering ist in trockenen Tüchern. Webers Sohn Elias übernimmt. Die Leitung der Geschäftsstelle bleibt also in der Familie. Der 28-jährige Elias Weber kam anders als sein Vater ohne Umwege zur Bank. Er hat eine Lehre zum Bankkaufmann absolviert und danach Betriebswirtschaft studiert.