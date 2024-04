Poetisches zur Nachverdichtung: Ein Abschiedsbrief an eine Wiese

In Friedberg-Süd wird gebaut – und dafür muss eine Wiese weichen. Unser Autor Franz Neuhäuser hat ihr einen Abschiedsbrief geschrieben.

Liebe Wiese,

vor über dreißig Jahren haben wir dich zum ersten Mal gesehen. Und uns sofort in dich verliebt. Als damals unsere Wohnanlage gebaut wurde, haben wir natürlich vor dem Kauf den Architekten gefragt: Was passiert mit der schönen Wiese vor unserem künftigen Balkon? Vorläufig mal nichts, hieß es. Da gibt es keine Bauabsichten. Noch. Und wenn, dann nur ganz niedrig.

Wir atmeten auf. Und freuten uns jedes Jahr aufs Neue, dass du da warst. Kleiner als ein halber Fußballplatz, aber dennoch gut für großes Kino. Wir haben die Blumen auf dir blühen sehen. Wir haben Nachbars Katzen auf der Pirsch beobachtet. Der Bauer mit dem Traktor war da und der Geruch von frisch geschnittenem Gras hing in der Luft. Später kitzelte der Duft von Heu unsere Nasen. Auch Schnee lag auf dir. Im Laufe der Jahre immer weniger, immer seltener. Aber immerhin, ab und an entzückte uns eine reinweiße Decke.

Am meisten geliebt haben wir dich aber in diesen gnadenlosen Sommerzeiten, wenn uns die Hitze vom Asphalt, von den Dächern, von den Mauern anspringt. Da hast du uns in den Abend- und Nachtstunden mit angenehm kühler, frischer Luft umschmeichelt. Wir waren privilegiert. Eine Klimaanlage vor dem Fenster. Ein Traum.

Jetzt hat es sich ausgeträumt. Nach über dreißig Jahren… Ausgerechnet jetzt, in einer Zeit, in der gefühlt nirgendwo mehr gebaut wird. Die Preise, die Zinsen… Aber bei uns sind die Bagger aufgefahren, zerstören dich. Es tut im Herzen weh.

Es musste so kommen. Klar. Baugrund ist gefragt, Wohnraum wird benötigt. Nachverdichtung im Innenbereich lautet die Devise. Es wird höher gebaut, als man uns vor dreißig Jahren versicherte. Für einige Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Anlage wird die Sonne künftig früher untergehen.

Neubauten in Friedberg-Süd: "Nichts zu machen, alles rechtens"

Es wurde gejammert, es wurde geklagt. Nichts zu machen, alles rechtens, so sind die Regularien, passiert anderswo auch, sagten uns die Rechtsexperten. Schade!

Schade, dass es in einer urbanen Welt so wenig geschützten Platz für grüne Oasen gibt.

Liebe Wiese, wir werden dich vermissen.