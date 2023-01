Fußball trifft Mode: Marco Richter und Robin Widmann bringen Kollektion raus

Plus Der frühere Fußballprofi des FC Augsburg Marco Richter und Robin Widmann vom FC Stätzling gehen unter die Modedesigner. Wo es die Streetwear zu kaufen gibt.

Fußball und Mode passen auf den ersten Blick nicht so wirklich zusammen. Anders sieht das bei Bundesliga-Profi Marco Richter und Robin Widmann vom FC Stätzling aus: Die beiden Fußballer haben ihr eigenes Modelabel gegründet. Mit Saroma möchte das sportliche Duo Menschen aller Altersklassen ansprechen. Das steckt hinter dem Projekt.