Foto Hatzold schließt nach 80 Jahren

Nach stolzen 80 Jahren schließt das traditionsreiche Fotostudio Hatzold in der Friedberger Ludwigstraße seine Türen. Was als Familienbetrieb begann, wurde in den vergangenen neun Jahren von Sibylle Haak mit viel Herzblut weitergeführt. Doch nun steht ein Umbruch bevor: Das Ladengeschäft in der Ludwigstraße verabschiedet sich, während die Inhaberin die Geschichte des „Fotostudios mit Herz“ in Gersthofen weiterschreibt.

