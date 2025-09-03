Ehepaar aus Hofhegnenberg wird vom LBV ausgezeichnet

Wer den Hof von Matthias und Barbara Eckert am Ortsrand von Hofhegnenberg betritt, spürt sofort: Hier ist die Natur nicht nur Kulisse, sondern Teil des Lebens. Hausrotschwänze huschen durch die Luft, Rauchschwalben ziehen elegant ihre Kreise, und im Stall stehen neugierige Lamas. Für ihr besonderes Engagement im Artenschutz hat der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) das Ehepaar nun mit der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet.

„Ich hatte im LBV-Newsletter gelesen, dass nach Schwalbenfreunden gesucht wird“, erzählt Matthias Eckert. „Also habe ich mich gemeldet – und kurz darauf stand ein Herr vom LBV bei uns im Hof.“ Bei der Besichtigung war schnell klar: Die Voraussetzungen sind ideal. In ihrem Carport und im Lamastall bieten die Eckerts seit Jahren Nistmöglichkeiten für Rauchschwalben – ganz ohne große Schutzmaßnahmen oder bauliche Eingriffe.

Die Vögel sind keine Belastung, sondern ein Geschenk

„Andere Leute spannen Netze über ihre Autos – wir legen einfach eine Gummimatte auf die Motorhaube“, sagt Matthias Eckert. Denn für ihn und seine Frau ist das Zusammenleben mit den Vögeln keine Belastung, sondern ein Geschenk. Im Carport nisten jährlich Schwalbenpaare sowie ein Hausrotschwanzpaar, im Stall haben sich Bachstelzen angesiedelt. Und über allem schweben Rotmilane, Turmfalken und eine bunte Vielfalt heimischer Singvögel.

„Die kleinen Vögel und unsere großen Lamas – das ist eine lustige Symbiose“, findet Eckert. Für das Ehepaar ist klar: „Wir sind Teil der Natur. Daraus ergibt sich eine Verantwortung.“ Eine Haltung, die sie auch an andere weitergeben möchten – besonders an Kinder und Menschen, die den Kontakt zur natürlichen Umwelt verloren haben.

Ein Ort für Mensch und Tier

Denn der Hof der Eckerts ist nicht nur ein Rückzugsort für Tiere. Auch Menschen, die seelisch belastet sind, finden hier einen sicheren Hafen. Seit 2020 betreiben die beiden eine spendenbasierte Initiative, bei der sie Lamas aufnehmen, die sonst niemand mehr will. Besucherinnen und Besucher – viele mit traumatischen Erfahrungen – können einen Tag in der Natur verbringen, begleitet von den ruhigen Tieren. „Das wirkt oft heilend“, sagt Matthias Eckert, der als Verhaltenstherapeut und Biologe arbeitet.

Eine tiefe Verbindung zur Natur begleitet das Ehepaar schon ein Leben lang. „Wir waren als Kinder immer draußen“, erinnert sich Barbara Eckert. Ihr Mann ergänzt: „Ich habe in den Neunzigern längere Zeit bei indigenen Nationen in Nordamerika gelebt. Diese spirituelle Beziehung zur Natur hat mich geprägt.“ Auch im Alltag setzt sich dieses Verständnis fort. Rund 500 bis 600 Kilo Vogelfutter verfüttern die Eckerts jährlich, um heimische Arten zu unterstützen. „Viele unserer Besucherinnen und Besucher – vor allem aus der Stadt – staunen, wie lebendig die Natur sein kann“, sagt Barbara Eckert. „Sie erleben hier vielleicht zum ersten Mal, was es heißt, Teil eines größeren Ganzen zu sein.“

Doch bei aller persönlichen Hingabe verlieren die Eckerts das große Ganze nicht aus dem Blick. „Ich empfehle jedem, seinen Garten zyklusorientiert zu gestalten“, sagt Matthias Eckert. „Eine vielfältige Botanik fördert auch die Vogelwelt. Vielleicht kann man sich mit Landschaftsbauern zusammentun – es braucht nicht viel, um Lebensräume zu schaffen.“ Mit der Auszeichnung des LBV wird ihr Engagement nun auch offiziell gewürdigt. Für die Eckerts ist die Plakette “Schwalbenfreundliches Haus” eine schöne Geste – aber vor allem ein Anstoß, andere zu inspirieren.