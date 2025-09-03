Autofahrer ist in Laimering unter Cannabiseinfluss unterwegs

Am Dienstagabend hat die Polizei in Laimering einen Autofahrer gestoppt, der unter Cannabiseinfluss unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, führten die Beamten gegen 18.30 Uhr im Dasinger Ortsteil Am Birkfeld eine Verkehrskontrolle bei dem 23-Jährigen durch. Dabei stellten sie Anzeichen fest, dass der Mann Drogen genommen hatte. Der folgende Drogentest schlug positiv auf Cannabiskonsum an. Die Beamten führten bei dem Autofahrer eine Blutentnahme durch. Ihn erwartet nun ein Bußgeldbescheid und ein Fahrverbot. (AZ)

86453 Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis