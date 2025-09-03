Icon Menü
Autofahrer ist in Laimering unter Cannabiseinfluss unterwegs

Dasing

Autofahrer ist in Laimering unter Cannabiseinfluss unterwegs

Im Dasinger Ortsteil führt die Polizei eine Verkehrskontrolle bei einem 23-Jährigen durch. Dabei stellen die Beamten fest, dass der Mann Cannabis genommen hat.
    Ein Autofahrer ist am Dienstag in Dasing unter Cannabiseinfluss unterwegs.
    Ein Autofahrer ist am Dienstag in Dasing unter Cannabiseinfluss unterwegs. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstagabend hat die Polizei in Laimering einen Autofahrer gestoppt, der unter Cannabiseinfluss unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, führten die Beamten gegen 18.30 Uhr im Dasinger Ortsteil Am Birkfeld eine Verkehrskontrolle bei dem 23-Jährigen durch. Dabei stellten sie Anzeichen fest, dass der Mann Drogen genommen hatte. Der folgende Drogentest schlug positiv auf Cannabiskonsum an. Die Beamten führten bei dem Autofahrer eine Blutentnahme durch. Ihn erwartet nun ein Bußgeldbescheid und ein Fahrverbot. (AZ)

