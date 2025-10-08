Icon Menü
Autofahrer mit 1,2 Promille verursacht Unfall in Friedberg und flüchtet

Friedberg

Autofahrer mit 1,2 Promille verursacht Unfall und flüchtet

Am Dienstag fährt ein Autofahrer auf der Aichacher Straße in Friedberg auf ein Auto auf und begeht Fahrerflucht. Die Polizei findet ihn stark alkoholisiert auf.
    Ein Unfallverursacher flüchtete nach einem Auffahrunfall.
    Ein Unfallverursacher flüchtete nach einem Auffahrunfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag hat sich ein Auffahrunfall auf der Aichacher Straße in Friedberg ereignet. Ein Autofahrer fuhr dabei auf das davor fahrende Auto auf und verließ den Unfallort sofort wieder. Der Polizei konnte den Unfallverursacher jedoch ermitteln und kurze Zeit später stark alkoholisiert an seinem Wohnort auffinden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Schaden am Auto der mitbeteiligten Fahrerin beläuft sich auf ungefähr 4000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

