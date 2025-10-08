Autofahrer mit 1,2 Promille verursacht Unfall und flüchtet

Am Dienstag hat sich ein Auffahrunfall auf der Aichacher Straße in Friedberg ereignet. Ein Autofahrer fuhr dabei auf das davor fahrende Auto auf und verließ den Unfallort sofort wieder. Der Polizei konnte den Unfallverursacher jedoch ermitteln und kurze Zeit später stark alkoholisiert an seinem Wohnort auffinden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Schaden am Auto der mitbeteiligten Fahrerin beläuft sich auf ungefähr 4000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)
Friedberg
