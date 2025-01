Autofahrer nutzt nach Unfall auf der A8 die Rettungsgasse

Ein Autofahrer hat am Freitag eine Rettungsgasse genutzt, um schneller voranzukommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es auf der A8 bei Dasing zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos. Die Autobahn musste für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden, was zu einem langen Stau führte. Den Autofahrer erwartet nach Angaben der Polizei nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. (jly)

Rettungsgasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis