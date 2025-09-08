Autofahrerin verursacht mit gefährlichem Überholmanöver fast einen Unfall

Eine Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag mit einem gefährlichen Überholmanöver fast einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer auf der Kreisstraße in Richtung Friedberg unterwegs, als ihm gegen 13.50 Uhr auf Höhe des Ortsteils Stätzling ein roter Opel auffuhr. Kurz darauf überholte die Fahrerin in der Kurve trotz Gegenverkehr. Die entgegenkommenden Autos mussten genauso wie das überholte Fahrzeug stark abbremsen. So konnten sie nach Angaben der Polizei gerade noch einen Unfall verhindern.

Gegen die Opel-Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)