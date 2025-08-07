Icon Menü
B2-Sperrung in Kissing: Ärger um Umleitung

Aichach-Friedberg

Sperrung der B2: Kissing und Mering leiden unter dem Umleitungsverkehr

Verstopfte Straßen, Stau und Lärm – die Baustelle auf der B2 in Kissing belastet Pendler und Anwohner. Kann eine Ampel an einem neuralgischen Punkt das Problem lösen?
Von Johannes Kiser
    An der Kreuzung Kissinger Straße/Augsburger Straße in Mering staut sich der Verkehr. Pendler fordern dort eine Ampel.
    An der Kreuzung Kissinger Straße/Augsburger Straße in Mering staut sich der Verkehr. Pendler fordern dort eine Ampel. Foto: Johannes Kiser

    Lastwagen im Wohngebiet und Staus in kleinen Straßen: Die B2-Vollsperrung in Kissing wird derzeit für viele zur Geduldsprobe. Es werden Forderungen nach Nachbesserungen wie einer Ampel laut, damit Autofahrer besser durch den Berufsverkehr kommen. Am härtesten trifft es Kissing und Mering. Dort bilden sich seit Einrichtung der Umleitung lange Autoschlangen, die in den kommenden drei Wochen vermutlich auch nicht kürzer werden. Die Polizei hat die Lage im Blick - und denkt bereits über Maßnahmen nach.

