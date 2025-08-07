Sperrung der B2: Kissing und Mering leiden unter dem Umleitungsverkehr

Lastwagen im Wohngebiet und Staus in kleinen Straßen: Die B2-Vollsperrung in Kissing wird derzeit für viele zur Geduldsprobe. Es werden Forderungen nach Nachbesserungen wie einer Ampel laut, damit Autofahrer besser durch den Berufsverkehr kommen. Am härtesten trifft es Kissing und Mering. Dort bilden sich seit Einrichtung der Umleitung lange Autoschlangen, die in den kommenden drei Wochen vermutlich auch nicht kürzer werden. Die Polizei hat die Lage im Blick - und denkt bereits über Maßnahmen nach.
Aichach-Friedberg
