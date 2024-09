RTL+-Show: Wird Martin aus Mering zum Favoriten der "Bachelorette"?

Der Meringer Martin Michelius kann sich gute Chancen bei der Datingshow „Bachelorette“ ausrechnen. Er nimmt immer mehr eine Favoritenrolle beim Kampf um das Herz von Stella Stegmann ein.

Folge sechs des Senders RTL+ (kostenpflichtig) startet mit dem zweiten Einzeldate von Bachelorette Stella und Kandidat Devin. Der Meringer Martin Michelius, der sich in Folge fünf das allererste Einzeldate der Staffel sichern konnte, wirkt weniger begeistert. „Ich dachte, sie steht auf sportliche Typen“, sagt der 35-Jährige im Gespräch mit einem anderen Kandidaten. Ob die Eifersucht als Zeichen der ersten Gefühle gewertet werden kann, scheint eine berechtigte Frage zu sein, schließlich hat es die Bachelorette Stella dem Meringer ziemlich angetan.

„Nacht der Rosen“ bei „Bachelorette“: Perfektes Timing

In der „Nacht der Rosen“, bei der alle Kandidatinnen und Kandidaten auf die Bachelorette treffen, gibt Martin Vollgas und crasht ein Gespräch von Stella und Mitstreiter Markus. Stella reagiert positiv: „Perfektes Timing, mit dir wollte ich sowieso noch quatschen.“ Im Gespräch mit Stella erklärt er, dass die 27-Jährige definitiv sein Typ sei und er es durchaus bereut, beim letzten Date nicht die Chance ergriffen zu haben, sie zu küssen. „Ich kann dir fast nicht in die Augen schauen, ohne dich zu küssen“, gibt der 35-Jährige zu.

„Das ist ein Wettkampf und da bin ich eh immer ganz vorne, das weiß man“, erzählt der Sportler im Interview. Bei seinen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen kommt Martins Angriffsstrategie allerdings gar nicht gut an und auch der Meringer schießt gegen seine Konkurrenz und bezeichnet sie als „Kindergarten“. Dass der 35-Jährige seit seinem Einzeldate mit Stella ein wenig auf dem hohen Ross sitzt, dürfte in den kommenden Folgen noch zu Konflikten führen.

Martin und Stella beim Date in der Datingshow „Bachelorette".

In der anschließenden Rosenzeremonie darf Bachelorette Stella Schnittblumen verteilen, die darüber entscheiden, wer weiter in der Show bleibt und die Chance hat, die 27-Jährige weiter kennenlernen zu können. “Unsere Vorstellung vom Leben harmoniert sehr gut und wir verfolgen dieselben Ziele“, so moderiert Bachelorette Stella Stegmann die Rose für den Meringer Martin an, der sich die Erste des Abends sichert. Damit darf der 35-Jährige in der nächsten Folge weiter um die Gunst der Bachelorette kämpfen.