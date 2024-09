„Bachelorette“ 2024: Martin aus Mering verliert Beliebtheitswerte beim Publikum

Folge sieben der Dating-Show Bachelorette läuft aktuell auf dem kostenlosen Streamingdienst RTL+. Jeden Montag erscheint dort eine neue Folge. Unter den Kandidaten der Show befindet sich auch ein Meringer, dem zunehmend die Sympathiepunkte im Publikum verloren gehen.

Die Folge startet mit der Vergabe der letzten Rose und der Entscheidung, wer weiter um das Herz von Bachelorette Stella Stegmann kämpfen darf. Der Meringer Martin Michelius ist mit der Entscheidung allerdings überhaupt nicht zufrieden – statt eines sportlichen Typs kommt ein „1,50 Meter“ weiter. Der Meringer spielt auf die Größe seines Mitstreiters an und wird noch schärfer: „Das ist hier echt 'ne Freakshow“, sagt er anschließend. Sympathisch geht anders!

Meringer „Bachelorette“-Kandidat fällt negativ auf

Dass genau der Kandidat, den Martin Michelius so beschäftigt, danach das Einzeldate bekommt, stößt dem Meringer sauer auf. Doch der Frust ist schnell vergessen, als der 35-Jährige auf das nächste Gruppen-Date geladen wird. Bei diesem können die Kandidatinnen und Kandidaten die bisexuelle Bachelorette besser kennenlernen und müssen Fragen beantworten. Wer die meisten Übereinstimmungen mit Stella Stegmann hat, gewinnt ein Einzeldate im Helikopter.

Icon Vergrößern Der Meringer Martin Michelius kämpft beim Gruppenspiel um ein Date im Helikopter mit der bisexuellen Bachelorette. Foto: RTL+ Icon Schließen Schließen Der Meringer Martin Michelius kämpft beim Gruppenspiel um ein Date im Helikopter mit der bisexuellen Bachelorette. Foto: RTL+

Pro übereinstimmender Antwort dürfen die Kandidaten ihren Konkurrenten eine Schnur, die von ihnen zur Bachelorette führt, durchtrennen. Wer als Erstes alle Verbindungen zu Stella Stegmann verloren hat, ist raus. Statt Gentleman heißt es aber Egoismus pur. Martin und seine zwei weiteren Konkurrenten entscheiden sich allesamt für die Seile von Kandidatin Emma. Das kommt auch bei der Bachelorette nicht gut an. „Ich sag ja: Emanzipation, die wollten das immer so“, erklärt der Meringer im Interview.

Icon Vergrößern Der Meringer Polizist konnte sich bereits ein Einzeldate mit der Bachelorette sichern. Foto: RTL+ Icon Schließen Schließen Der Meringer Polizist konnte sich bereits ein Einzeldate mit der Bachelorette sichern. Foto: RTL+

„Martin will nicht auf seinen sportlichen Körper reduziert werden, aber reduziert andere Menschen auf ihr Geschlecht, ihr Gewicht, ihre Größe oder ihren Lebensstil“ oder „Martin und Co. glänzen mit misogynen Sprüchen frisch aus den 60er Jahren“ sind einige der Kommentare unter dem Instagram-Account der Sendung „Bachelorette“. Dass sich Martin trotz tonnenschwerer Muskeln von seiner weiblichen Konkurrenz bedroht fühlt und die männliche teilweise nicht ernst nimmt, da sie nicht in ein konservatives Rollenbild passt, gefällt den Zuschauern überhaupt nicht. Ob der 35-Jährige noch die Kurve kriegt und was Stella von Martins Einstellungen hält, wird sich kommenden Montag auf RTL+ zeigen.