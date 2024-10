TV-Show Bachelorette: Heiße Küsse für Meringer Kandidaten

Die „Bachelorette“ läuft aktuell auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ und ist somit erstmals nicht im Free-TV zu sehen. Jeden Montag erscheint eine neue Folge der Datingshow, in der erstmals Männer und Frauen um das Herz der Bachelorette Stella Stegmann kämpfen. Auch der Meringer Martin Michelius ist noch im Rennen und ergattert seinen ersten Kuss.

Martin Michelius kann sich in der aktuellen Folge acht kein Date sichern. Während seine Konkurrentinnen und Konkurrenten weiter aufholen, muss sich der Meringer in der thailändischen Villa die Zeit vertreiben. Doch pünktlich zur Nacht der Rosen, in der die Bachelorette Stella Stegmann ihre Rosen verteilt und über den Verbleib der Kandidatinnen und Kandidaten in der Show entscheidet, kommt das Drama rund um den 35-Jährigen ins Rollen.

Meringer Kandidat sorgt für Drama in der Nacht der Rosen

Als sich Kandidatin Aysun von ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern verabschiedet, da sie sich dazu entschlossen hat, freiwillig die Show zu verlassen, verrät Michelius, dass die Absichten der 24-Jährigen wohl nicht ganz so aufrichtig gewesen sein sollen. „Sie hat Off-Cam zu mir und Jan gesagt, dass sie mehr Drama machen muss, um in die nächste Show zu kommen. Sie hat auf einmal angefangen zu heulen, obwohl keiner heult. Das fand ich nicht real“, erzählt der Meringer Polizist im Interview. Ob Martin Michelius die Wahrheit sagt, bleibt fraglich, denn schon in den vorherigen Folgen stellte sich heraus, dass der Meringer mit seiner weiblichen Konkurrenz nicht klarkommt.

Icon Vergrößern Bachelorette Stella Stegmann und der Meringer Kandidat Martin Michelius bei einem romantischen Einzeldate. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Bachelorette Stella Stegmann und der Meringer Kandidat Martin Michelius bei einem romantischen Einzeldate. Foto: RTL

Kurze Zeit später sichert sich Michelius ein Einzelgespräch mit Stella Stegmann. Der Meringer will wissen, wo er bei der Bachelorette steht: „Wenn du das nicht so fühlst hier, dann bin ich hier fehl am Platz.“ Doch die 27-Jährige kann ihn schnell beruhigen – und das nicht nur verbal. So küssen sich die beiden erstmals, zudem unter verschärften Bedingungen, denn die restlichen Kandidatinnen und Kandidaten befinden sich nur wenige Meter entfernt. „Martin wollte abchecken, ob ich wirklich an ihm interessiert bin und da dachte ich mir, wie kann ich ihm das denn besser zeigen, als wenn wir hier jetzt einfach ein bisschen rummachen“, erklärt die Bachelorette etwas verlegen im Interview.

Doch die restlichen Rosenanwärter schlafen nicht und auch der Meringer übt sich nicht an Bescheidenheit, sodass die Kuss-Bombe nur wenige Minuten später platzt. Allerdings bleibt Michelius nicht der Einzige, den sich Stella Stegmann in geheimer Mission für einen Kuss schnappt. Auch Kandidat Devin ergattert versteckte Zärtlichkeiten. Die Folge endet ohne Auflösung, wem die Bachelorette eine Rose übergibt und somit weiterhin dabei bleibt, doch der Schnitt verrät bereits, dass die Nacht der Rosen alles andere als harmonisch verlaufen wird. Folge neun dürfte somit mit viel Drama und Tränen beginnen.