TV-Show Bachelorette: Überraschendes Aus für Meringer Kandidaten

Das große Finale der elften Staffel der Bachelorette läuft aktuell auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Unter den drei noch verbliebenen Kandidaten befindet sich auch der Meringer Martin Michelius. Doch der 35-Jährige muss bei der vorletzten Entscheidung zittern.

Schon in den ersten Minuten der letzten Folge muss sich Stella Stegmann zwischen Martin Michelius und Kandidat Ferry entscheiden, denn nur einen der beiden kann die 27-Jährige mit ins Finale nehmen. Die Spannung ist groß, denn obwohl Michelius im Netz stark für sein Auftreten kritisiert wird, sprühten zwischen ihm und der Bachelorette in den letzten Folgen die Funken. Auch scheint Stella Stegmann mit dem Meringer Sportler schon deutlich weiter zu sein als mit Konkurrent Ferry, umso mehr überrascht ihre Entscheidung.

Die Bachelorette übergibt in ihrer vorletzten Entscheidung Ferry die Rose und entscheidet sich somit gegen Martin Michelius. „Ich hatte sehr häufig den Wunsch, dass wir uns zusammen eine Zukunft aufbauen, aber irgendwie hat mein Herz bei Ferry noch mehr entwickelt“, erklärt Stegmann im anschließenden Gespräch mit dem Meringer. Der 35-Jährige reagiert gelassen und akzeptiert die Entscheidung: „Ein bisschen enttäuscht bin ich auf jeden Fall, aber alles gut. Ich hoffe sie hört auf ihr Herz, dann findet sie auch den richtigen Partner.“

Keine Rose für den Meringer: Martin Michelius muss noch vor dem Finale die Show verlassen. Foto: RTL

Nach Bachelorette: Nächste TV-Show für den Meringer in Planung

Auf Instagram gibt der 35-Jährige ein kurzes Fazit zu seiner Reise bei der Bachelorette ab. „Es war eine schöne und unvergessliche Zeit“, schreibt er unter seinem neusten Post. Auch verrät er bereits, dass man ihn eventuell bald schon in einer neuen TV-Show sehen könnte. Über das gebrochene Herz dürfte der Meringer schnell hinwegkommen, schließlich hat Michelius von allen Kandidatinnen und Kandidaten der Show die meisten Follower abgeräumt. Ganze 191.000 Menschen folgen ihm. „Bleibt mir treu, hier wird in Zukunft viel cooler Content kommen aus meinem Alltag und was ich so mache, kochen, Sport, alles Mögliche“, erzählt der Sportler.