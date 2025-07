Landratsamt erteilt wieder ein Badeverbot für den Weitmannsee in Kissing

Badeverbot herrscht wieder am Weitmannsee in Kissing. Im Zuge der Routinebeprobungen von Badeseen im Landkreis wurde heute durch das Labor des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eine Überschreitung der Grenzwerte für sogenannte Fäkalkeime (intestinale Enterokokken) in der Wasserprobe des Weitmannsees bei Kissing mitgeteilt. Die Probe wurde durch das Gesundheitsamt am Montag, 21. Juli, entnommen. In dieser Saison ist es bereits das zweite Mal, dass ein Verbot ausgesprochen werden muss.

Das Badeverbot gilt bis auf Weiteres

Für den Weitmannsee gilt ab sofort ein Badeverbot. Entsprechende Beschilderungen werden für die Dauer des Badeverbotes durch die Gemeinde angebracht. Das Badeverbot gilt bis auf Weiteres und kann erst aufgehoben werden, wenn die Grenzwerte im Badewasser sinken. Eine Nachuntersuchung des Sees erfolgt noch heute. Das Landratsamt informiert unverzüglich, sobald die Ergebnisse dieser Probe vorliegen. Enterokokken sind Bakterien, die normalerweise im Darm von Menschen und Tieren leben. Gelangen sie in einen Badesee, ist das ein Hinweis auf eine fäkale Verunreinigung – zum Beispiel durch Abwasser, Regenüberläufe oder Tierkot. Enterokokken können Infektionen verursachen, etwa der Harnwege oder Haut, vor allem bei offenen Wunden oder geschwächter Abwehr. Das Gesundheitsamt überwacht regelmäßig die Wasserqualität von Badeseen. Das dient dem Schutz der Gesundheit – denn beim Schwimmen kann Wasser verschluckt oder über kleine Hautverletzungen aufgenommen werden. (AZ)