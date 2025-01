Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen für Baindlkirch

Mit einem größeren Bauvorhaben in Baindlkirch befasste sich der Rieder Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Die Rätinnen und Räte erteilten einstimmig das gemeindliche Einvernehmen für den Tekturantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohnungen in der Riedhofstraße in Baindlkirch. Ein Tekturantrag wird benötigt, wenn die im Bauantrag überreichten Pläne nachträglich verändert und genehmigt werden sollen.

Bei dem betreffenden Bauvorhaben wurden die Balkone geringfügig verändert. Ein Stellplatz wurde überbaut und soll nun auf dem Nachbargrundstück nachgewiesen werden. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Einzeichnung im Lageplan noch einzufordern und der Nachweis ordnungsgemäß zu erbringen ist.

Einfamilienhaus in Zillenberg: Zufahrt muss gesichert sein

Mit gewissen Vorgaben votierten die Rätinnen und Räte außerdem für den beantragten Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in Zillenberg. Wenn das Bauvorhaben an der gewünschten Stelle gebaut werde, befindet sich die östliche Wand des Hauses nah am vorhandenen Weg. Eine Zufahrt in angemessener und machbarer Breite ist aber für die Befahrbarkeit mit Fahrzeugen für die Müllentsorgung, die Feuerwehr und Versorgung erforderlich. Aus Sicht der Verwaltung müsste demnach das Gebäude um etwa einen Meter nach Westen verschoben werden. Die genaue Prüfung obliegt dem Landratsamt als übergeordneter Baubehörde. (hch)