Nun geht es am alten Bauhof mit der Sanierung so richtig los

Es ist der „erste größere Schritt“, so Finanzreferent Reinhold Dendorfer, für den Friedberger Baubetriebshof, der arg in die Jahre gekommen und nur unter größter Not noch betriebstauglich ist. Noch in diesem Jahr soll dort eine neue Halle aufgebaut werden – aus Stahl und nicht, wie zunächst gedacht, in Leichtbauweise. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung einstimmig das Aichacher Stahlbauunternehmen Hausmann mit dem Bau beauftragt.

Alter Bauhof in Friedberg bekommt neue Stahlhalle für 70.000 Euro

Rund 600 Quadratmeter groß soll die Stahlhalle werden. Dort sollen sowohl Fahrzeuge als auch die in diesem Jahr neu angeschafften Überfahrsperren ihren Platz finden. Gut 70.000 Euro wird die Halle an sich kosten. Dazu kommen weitere Ausgaben für Erdaushub und Fundament. „Wir haben bei der Markterkundung festgestellt, dass der Preisunterschied zwischen Leichtbau- und Stahlhallen zwar vorhanden, aber nicht so groß ist, wie gedacht“, erklärte Dendorfer im Stadtrat. Deshalb empfahl die Stadtverwaltung die Stahlhalle. „Die ist deutlich stabiler, langlebiger und kann auch gut ab- und andernorts wieder aufgebaut werden.“

Ganz ohne Diskussion ging es im Stadtrat aber nicht. Für einen Teil der Debatte wurde Nicht-Öffentlichkeit hergestellt. Im öffentlichen Teil gab es insbesondere die Nachfrage von Bauhofpfleger Johann Held (CSU), warum für die Diskussion nicht der betreffende Ausschuss genutzt werde. Damit stieß er beim Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) allerdings auf Ablehnung: „Nur für einen Tagesordnungspunkt einen ganzen Ausschuss einberufen ist nicht verhältnismäßig“, argumentierte er. Der Ausschuss wurde 2023 gegründet.

Vor inzwischen zwei Jahren stoppte der Stadtrat in einer denkbar knappen Entscheidung die Pläne für einen kompletten Neubau des Bauhofs an anderer Stelle. Zu hoch waren damals die veranschlagten Kosten für viele Stadtratsmitglieder, die dadurch die Handlungsfähigkeit der Stadt auf Jahre hinweg gefährdet sahen. Im Raum stand damals ein Gesamtvolumen von mehr als 30 Millionen Euro, wobei wiederum etwa der Erlös durch den Verkauf des alten Bauhofgeländes hätte gegengerechnet werden können.

Sanierungsbedarf beim alten Bauhof summiert sich auf 2,4 Millionen Euro

Inzwischen ist klar, auch in den alten Bauhof muss viel Geld fließen. Denn der Sanierungsbedarf ist enorm. Das älteste Gebäude stammt noch aus dem Jahr 1948. Im Laufe der Jahre wurde immer wieder an- und umgebaut, je nachdem wie sich die Anforderungen veränderten. Das Ergebnis ist ein Bauhof, dessen Gebäude keine passenden Genehmigungen haben, der zu klein geworden ist und in den im Zuge der Neubaudiskussionen zu lange nicht mehr investiert wurde. Rund 2,4 Millionen Euro werden die zwingend notwendigen Sanierungen insgesamt kosten.