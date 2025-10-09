Tulay - eine Bauchtänzerin wie aus dem Märchen

Wer mit Ingeborg Hoffbauer spricht, spürt es sofort: Diese Frau brennt für das, was sie tut. Ihre Lebensfreude ist ansteckend, ihr Temperament mitreißend. Sie lacht viel, erzählt mit Begeisterung und bleibt auch beim Thema Abschied ganz sie selbst: „Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge darauf“, sagt sie. Am 25. Oktober steht Ingeborg Hoffbauer, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Tulay, zum letzten Mal auf der Bühne – bei ihrer großen Abschiedsshow „Emotion“ Ein Abschied, der ihr nicht leichtfällt. „Aber ich bin dann 73 – das reicht für die Bühne.“

Die Geschichte von Tulay beginnt fast wie ein modernes Märchen. 1986, als Aushilfe in einem türkischen Lokal, tanzt sie spontan für ein paar Frauen – die sind begeistert und bitten sie, ihnen das Tanzen beizubringen. „Ich dachte, das wird eine einmalige Sache. Aber dann standen sie jede Woche wieder in meinem Wohnzimmer.“ 25 Quadratmeter, neben Klavier und Sessel.

Tulay zeigte Bauchtanz in Friedberg: Bekannt wie ein bunter Hund

1987 meldet sie ihre Tanzschule offiziell an. Zur gleichen Zeit erhält sie ein verlockendes Jobangebot: die Leitung der Ergotherapie im Bezirkskrankenhaus. Doch Hoffbauer entscheidet sich für ihre 50 Schülerinnen – eine Entscheidung, die sie nie bereut hat. „Ich war flexibel, konnte mich um die Familie kümmern und abends unterrichten – das war perfekt.“

Heute, fast vier Jahrzehnte später, ist sie in Friedberg „bekannt wie ein bunter Hund“, wie sie selbst sagt. Anfangs lief alles über Mundpropaganda. 2003 tanzten 70 Frauen in drei Gruppen bei ihr. Heute sind es noch 21 Schülerinnen – aber die Leidenschaft ist geblieben. Und so wurde aus der kleinen Wohnzimmergruppe ein festes Tanzensemble.

Das Tanzstudio Tulay gab viele Aufführungen, hier "Aufruhr im Reich Ozeanis". Foto: Manuela Rieger (Archivbild)

Mit ihrer Gruppe Scarabäe – benannt nach dem ägyptischen Glückskäfer – füllte sie große Hallen, gestaltete „Orientalische Nächte“ in den 80er- und 90er-Jahren und brachte orientalischen Tanz nach Friedberg. Doch ihr Stil ist kein rein klassisch ägyptischer. Ihre Tänze sind märchenhaft, fantasievoll, oft mit Einflüssen aus Ballett und Flamenco.

Bauchtanz in Friedberg: Erstes Kostüm mit Christbaumschmuck verziert

Ihr erstes Kostüm? Selbst genäht, geschmückt mit Christbaumketten und Messingblech vom Metallhändler. Heute kann man alles kaufen, sagt sie – dennoch hängen an vielen ihrer Kostüme Erinnerungen. Einige hat sie bereits verkauft – ein erster Schritt des Loslassens.

Unvergesslich ist auch ihre Anekdote aus der Türkei: In einem Vorort von Izmir ließ sie sich bei einer Schneiderin Kostüme anfertigen. Zur selben Zeit war ein Minister im Ort – sie wurde eingeladen, für ihn zu tanzen. Der war so begeistert, dass er ihr anbot, ein Jahr zu bleiben und türkischen Frauen Tanzunterricht zu geben. Sie lehnte ab – die Familie ging vor.

In „Emotion“, ihrer letzten großen Show, vereint sich nun all das, was ihr Tanzen ausmacht: Gefühl, Ausdruck, Kreativität. Viel wird noch nicht verraten, nur so viel: Es wird ein Duett mit ihrer Tochter Jenny geben, zum Lied „Yasmine“ von Ich + Ich, und ein Finale mit elektronischem Dudelsack.

Abschiedsshow von Tulay am 25. Oktober in Friedberg

Seit mehreren Wochen laufen die Proben. Dass Tulay ihre Choreografien selbst schreibt, ist kein Zufall. Ihr musikalisches Talent – sie spielt Flöte, Gitarre, Klavier – und ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin kamen ihr immer zugute. „Ich tanze lieber, als ins Fitnessstudio zu gehen“, sagt sie schmunzelnd. Tanzen sei Training für Körper, Geist und Seele. Sie hat sich stetig weitergebildet, sogar um auch Männer unterrichten zu können. Auch eine Jugendgruppe hatte sie 2016 trainiert. „Es war die richtige Entscheidung damals – und es ist heute die richtige Entscheidung, aufzuhören.“ Unterrichten will sie jedoch weiter.

Termin: Bühnenabschieds-Tanzshow „Emotion" am Samstag, 25. Oktober, 20 Uhr, in der Max-Kreitmayr-Halle Friedberg.




