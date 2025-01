Bauen im Überschwemmungsgebiet: Merching ärgert sich über Nachbar Mering

Das letzte extreme Hochwasser liegt nicht einmal ein Jahr zurück: Merching kam mit einem blauen Auge davon, Mering und Kissing waren zum Teil schwer betroffen. Deshalb wurde in Merching der Bebauungsplan „Nördlich der Augsburger Straße“, den Mering seiner Nachbargemeinde Merching in der Fassung vom 12. Dezember vorlegte, irritiert aufgenommen. Der Gemeinderat hatte dazu in seiner jüngsten Sitzung nicht nur eine Anmerkung, er lehnte den Entwurf einstimmig ab. Dies ist zwar eher symbolisch zu sehen - Merching hat bei der Nachbargemeinde kein aktives Mitspracherecht - es soll aber ein deutliches Signal an Mering sein.

