Bäume statt Parkplätze am Friedberger Marienplatz

Der Friedberger Marienplatz soll grüner werden – zumindest etwas grüner. Die Baumreihe vor dem städtischen Verwaltungsgebäude im Norden sowie entlang der Parkplätze im Osten bietet einen eher traurigen Anblick. Zwei der 14 Weißdorne dort sind bereits eingegangen. Daher sollen neue Bäume gepflanzt werden, die mehr Platz für ihre Wurzeln bekommen, und die zudem angesichts immer heißerer Sommer auch mehr Schatten spenden. Das wird auf Kosten von Parkplätzen gehen.

Bürgermeister Roland Eichmann gab im Bauausschuss ein grobes Ziel für die Neupflanzungen vor, nämlich: „Bäume, die Bäume sind, und nicht Büsche auf Stecken.“ Bis diese ihr Blätterwerk über dem Pflaster ausbreiten, ist allerdings einiges zu berücksichtigen. Dies reicht von den Baumarten, die an dicht bebautes Umfeld und Klimawandel angepasst sein sollen, über Wurzelraum und die Abstimmung auf die sonstige Nutzung des Areals vom Parkplatz über den Wochenmarkt bis zum Altstadtfest und anderen Veranstaltungen.

Baumpflanzungen am Friedberger Marienplatz von Projektgruppe begleitet

Als erster Schritt wird eine Projektgruppe eingerichtet. Ihr gehören neben Eichmann auch Eva Bahner und Hubert Nießner, Umweltpflegerin und Umweltpfleger im Stadtrat, sowie Ralf Seyfried, in der Stadtverwaltung für Baumpflanzungen zuständig, an. Manfred Losinger von der CSU blickte süffisant auf die Aufgabe: „Ich wünsche den Mitgliedern viel Spaß. So manche werden froh sein, wenn sie nicht in der Projektgruppe sind.“ Insgesamt stimmte der Bauausschuss dem Vorhaben jedoch zu.

Wie die Verwaltung erläuterte, wurde bei der Pflanzung den Bäumen nur innerhalb der freien Baumscheibe sehr wenig Platz eingeräumt. Sie hatten somit nie den nötigen Wurzelraum zur Verfügung. Im Sommer fehlte ihnen wegen der Versiegelung aus Pflaster und Granitplatten rundum Wasser, im Winter machte ihnen Streusalz zu schaffen. Deswegen wachsen die Weißdorne nicht richtig, die Blätter werden braun und vertrocknen, wie jedes Jahr stärker zu beobachten ist.

Icon vergrößern Es liegt nicht nur am Herbst: Die Weißdorn-Bäume am Marienplatz sind krank und sehen traurig aus. Foto: Jutta Metzger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Es liegt nicht nur am Herbst: Die Weißdorn-Bäume am Marienplatz sind krank und sehen traurig aus. Foto: Jutta Metzger

Mittlerweile werden neue Baumquartiere mit einem deutlich größeren durchwurzelbaren Wurzelraum hergestellt. Am Marienplatz befinden sich jedoch laut Verwaltung im Gehweg Strom- und Telekommunikationsleitungen sowie teilweise eine Gasleitung. Aus diesen Gründen kann das Baumquartier nicht in Richtung Gehweg bzw. Häuserzeilen vergrößert werden. Um den Auswirkungen der Hitzesommer entgegenzuwirken, wären laut Verwaltung zukünftig Bäume mit einem deutlich größerem Kronenvolumen sinnvoll.

Momentan stehen die Bäume in einem Abstand von etwa drei Metern von der Gebäudekante. Damit sich die Bäume gut entwickeln können, müssten diese im Bereich der Parkplätze gepflanzt werden. Der Wurzelraum würde unter den Parkplätzen zur Verfügung stehen. Jedoch müsste für jede Baumscheibe ein Parkplatz entfallen.

Wie wird der Friedberger Marienplatz gestaltet?

Überlegt wird, Dachwasser ins Bewässerungskonzept einzubeziehen. Der Regenrückhalt würde sich für die Stadtentwässerung positiv auswirken.

Bei der Entscheidung über Anzahl und Verteilung der Bäume sollen die diversen Nutzungen des Areals berücksichtigt werden. Zudem sollen sie einer späteren grundsätzlichen Umgestaltung des Platzes nicht im Wege stehen. Diese ist - im Gegensatz zu einer Tiefgarage unter dem Platz - noch nicht vom Tisch. Der Stadtrat hatte eine Machbarkeitsstudie für ein derartiges unterirdisches Parkdeck vor einiger Zeit abgelehnt.

Wie soll der Marienplatz aussehen? Die Stadt will am Friedberger Marienplatz neue Bäume pflanzen. Wie viel Grün braucht es dort, welche Gestaltungsmaßnahmen sollte es an dem Platz sonst noch geben - und dürfen dafür Parkplätze wegfallen oder sind diese zu wichtig für die Innenstadt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und Ideen, Anregungen, Beispiele und Fotos aus anderen Städten an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: Marienplatz. Wir freuen uns über Ihre Ideen!

Am Rand der Diskussion kam nochmals die Bepflanzung im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße zur Sprache, die unter anderem Marion Brülls von den Grünen für unzureichend hält. Bürgermeister Roland Eichmann erläuterte nochmals, man habe in der Bahnhofstraße wegen der vielen Rohre und Leitungen sowie der Interessen der Hauseigentümer nicht mehr Spielraum für Pflanzungen gehabt.

Er warb dafür, zu warten, bis die dortigen Bäume ihre Kronen entfalten. Es handelt sich um Pflaumendorn, der als stadtklimatauglich gilt. Allerdings sind auch dort einige Exemplare eingegangen; sie wurden von der Gärtnerei im Rahmen der Gewährleistung ersetzt.