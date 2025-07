Begeisterter Applaus beim Benefizkonzert in Mering

Viele Besucher waren gekommen, um die Serenade unter der Leitung des Dirigenten Wolfgang Raab mit verschiedenen Stücken von Klassik bis zur modernen Filmmusik zu hören. Das Konzert war ein Benefizkonzert auf Spendenbasis zugunsten der Ambulanten Mering.

„Unser Orchester veranstaltet jährlich ein Benefizkonzert im Sommer und in der Regel auch eins zur Weihnachtszeit“, sagte Vorstand Karsten Brandt. Es besteht aus 30 Musikerinnen und Musikern und wurde bereits nach dem Krieg gegründet. Bei seiner Ansprache betonte Pfarrer Florian Markter, dass Musik Zusammenhalt und Einheit schafft und bedankte sich beim Orchester mit den Worten: „Musik kann Dinge in Klang bringen, die das gesprochene Wort so nicht kann.“ Das Konzert wurde daraufhin mit dem Stück „Fallout 4“ eröffnet, welches die Flötistin des Orchesters, Shannon Larkin, arrangiert hatte.

Fluch der Karibik und Arielle, die Meerjungfrau

Christine Moretti, die selbst im Orchester mitwirkte, moderierte den Abend und leitete das Programm mit den Worten „Man kann sich nichts Schöneres vorstellen, als in dieser schönen Kirche zu spielen“ ein. Im nächsten Stück durften die Zuhörer musikalisch „hinaus aufs hohe Meer stechen“ und mitreißende Klänge der Filmmusik von Klaus Badei aus Fluch der Karibik hören.

Anschließend folgte sogleich ein Highlight des Abends in Form eines Solostückes für die Klarinette von Bernhard Henrik Crusell „Variationen für Klarinette und Orchester“, in dem der Solist Rainer Oberauer mit einer hervorragenden Fingerfertigkeit schnelle und langsame sowie leise und laute Tonabfolgen zum Besten gab. Das Stück überzeugte durch seine spannende musikalische Dynamik aus einem Wechsel zwischen Dramatik und Entspannung sowie fröhlichen und beschwingten Klängen.

Auf das Solostück folgte sodann auch schon das nächste Highlight in Form der Filmmusik von Alan Menken zu Arielle „Die kleine Meerjungfrau“. Gespielt wurden in diesem gefühlvollen und romantischen Stück die fünf schönsten musikalischen Sequenzen aus dem Film wie “Ein Mensch zu sein“ oder „Unter dem Meer“.

Schubert und Beethoven in Sankt Michael in Mering

Auf die moderne Filmmusik folgte ein ernsteres, aber sehr melodisches Stück von Franz Schubert“ Rosamunde“, welches früher ein Theaterstück war. Das Orchester spielte daraufhin mit dem Stück „Danzon Nr.2“ von Arturo Marques laut Moderatorin Christine Moretti zur Abwechslung „lebendige und leidenschaftliche lateinamerikanische Musik“.

Den Abschluss der Sommerserenade bildete schließlich das Stück von Beethoven „Symphonie Nr.1“, in dem die für Beethoven typische Dramaturgie zwischen Klassik und musikalischer Rebellion spürbar war.

Nach dem langen und begeisterten Applaus des Publikums folgte noch eine Zugabe des japanischen Komponisten Joe Hisaishi „A Town with an Ocean View“. Wolfgang Raab bedankte sich schließlich im Namen des Orchesters für den tollen Applaus.

Info: Das Orchester probt jeden Mittwoch um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Mering und würde sich, so Vorsitzender Karsten Brandt, über Nachwuchs sehr freuen.