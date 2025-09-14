Für alle etwas dabei: Schlemmerfest lockt Feinschmecker auf den Festplatz

Wer an diesem sonnigen Herbsttag auf den Friedberger Volksfestplatz läuft, dem fällt sofort der gelbe Torbogen ins Auge. Er führt, nachdem man drei Euro Eintritt bezahlt hat, zum jedes Jahr stattfindenden Streetfood-Festival „Schlemmerfest“. Vielfältige Stände locken hier hungrige Leckermäuler an: Ein roter Wagen verkauft zum Beispiel „Korean Fried Chicken“, ein Stand im bayerischen Stil serviert eine Variation von Döner. Biertischgarnituren laden zum Verweilen ein, eine Bühne ist aufgebaut und beschallt den Platz in angenehmer Lautstärke mit einem Hitmix. Und so versammelt sich schon am späten Nachmittag ein gemischtes Publikum - junge Erwachsene stehen neben älteren Menschen, während Eltern ihre Kinder zur Hüpfburg bringen.
Friedberg
