Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Beim Streetfood-Festival „Schlemmerfest“ 2025 in Friedberg gibt es vielfältige Speisen zu probieren

Friedberg

Für alle etwas dabei: Schlemmerfest lockt Feinschmecker auf den Festplatz

Einen Monat nach dem Volksfest lockt am Wochenende in Friedberg schon das nächste Event an selber Stelle: Beim Streetfood-Festival können vielfältige Speisen probiert werden.
Von Michael Probst
    • |
    • |
    • |
    Mit einem vielfältigen Angebot an Essensständen lockte am Wochenende das Streetfoodfestival in Friedberg.
    Mit einem vielfältigen Angebot an Essensständen lockte am Wochenende das Streetfoodfestival in Friedberg. Foto: Michael Probst

    Wer an diesem sonnigen Herbsttag auf den Friedberger Volksfestplatz läuft, dem fällt sofort der gelbe Torbogen ins Auge. Er führt, nachdem man drei Euro Eintritt bezahlt hat, zum jedes Jahr stattfindenden Streetfood-Festival „Schlemmerfest“. Vielfältige Stände locken hier hungrige Leckermäuler an: Ein roter Wagen verkauft zum Beispiel „Korean Fried Chicken“, ein Stand im bayerischen Stil serviert eine Variation von Döner. Biertischgarnituren laden zum Verweilen ein, eine Bühne ist aufgebaut und beschallt den Platz in angenehmer Lautstärke mit einem Hitmix. Und so versammelt sich schon am späten Nachmittag ein gemischtes Publikum - junge Erwachsene stehen neben älteren Menschen, während Eltern ihre Kinder zur Hüpfburg bringen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden