Mehr Leben, weniger Leerstand: Friedberg hat einen neuen Masterplan für die Innenstadt

Friedberg hat eine überdurchschnittlich hohe Kaufkraft und einen guten Mix an Geschäften in der Innenstadt, den die Kundschaft zu schätzen weiß. Trotzdem schätzt rund ein Drittel der Geschäftsinhaber die Geschäftsentwicklung in den letzten fünf Jahren als negativ ein. Ein neues Stadtentwicklungskonzept soll also mehr Leben in die Innenstadt bringen und auch neue Wege aufzeigen, wie die Koexistenz mit dem großen Fachmarktzentrum unterm Berg gelingen kann.

