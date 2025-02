A8 in Richtung München für eine Stunde gesperrt

Eine Stunde war die Autobahn 8 am Freitag nach einem Unfall in Fahrtrichtung voll gesperrt. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Baden-Württemberg wechselte auf Höhe Bergkirchen vermutlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Germering. Nachdem es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Berührung kam, kamen beiden Autos in Schleudern. Die Fahrerin aus Germering stieß gegen einen nachfolgenden Pkw eines 44-jährigen Gilchingers, der ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam mit seinem Fahrzeug im rechten Grünstreifen zum Stehen. Die beiden anderen Pkw blieben an der Mittelleitplanke liegen.

Da bei der Polizei und beim Rettungsdienst zunächst die Meldung über eine unbestimmte Anzahl von beteiligten Fahrzeugen und eingeklemmten Personen einging, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Unfallstelle beordert. Es stellte sich heraus, dass eine Person leicht verletzt wurde. Sie musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Um die Unfallstelle räumen zu können, musste die Autobahn in Fahrtrichtung München aber für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Da sich die Unfallstelle genau auf Höhe des Parkplatzes Fuchsberg befand, hielt sich der Rückstau in Grenzen. Der Verkehr wurde über den Parkplatz umgeleitet. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Feldgeding, Sulzemoos, Odelzhausen und Wiedenzhausen eingesetzt. Der Unfall konnte vor Ort durch die Polizeikräfte, anhand der Aussagen der Unfallbeteiligten und Fahrzeugspuren, leider nicht gänzlich geklärt werden. Daher bittet die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck, dass sich mögliche Unfallzeuge unter der 089/89118-0 zur Klärung des Unfallhergangs melden. (AZ)