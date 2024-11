Schlafstörungen bekämpfen: Tipps für eine erholsame Nacht

Am 22. November vor 65 Jahren schickte das Sandmännchen in Ostdeutschland zum ersten Mal die „kleinen Zuschauer“ ins Bett. Doch nicht nur für Kinder ist Schlaf wichtig, auch Erwachsene benötigen ihn. Doch immer mehr Menschen schlafen schlecht. Im Jahr 2022 litten sechs Millionen Deutsche an Schlafstörungen. Täglich kommen Menschen mit Schlafproblemen an das Medizinsche Versorgungszentrum (MVZ) für Allgemeinmedizin in Aichach. Dr. Andreas Ullmann schätzt, dass der Anteil etwa fünf Prozent der Patienten beträgt. Was sind die Ursachen und was kann man dagegen tun?

Viele ältere Menschen leiden unter Schlafproblemen. Doch auch Jüngere, insbesondere bei gestressten Berufstätigen, können nicht gut ein- oder durchschlafen, weiß der Mediziner. Die Ursachen liegen laut Ullmann häufig bei Problemen in der Arbeit und Familie, Stress und zu viel Social Media am Abend. Allerdings können auch Vorerkrankungen oder Schmerzen eine Rolle spielen. Der Leidensdruck ist aufgrund der fehlenden Erholung durch den schlechten Schlaf groß.

Schlaftipps vom Arzt aus Aichach

„Wird es zum Dauerzustand und hält länger als zwei Wochen ohne offensichtlichen Grund an, sollte ein Arzt aufgesucht werden“, sagt Ullmann. Als Tipps für besseren Schlaf empfiehlt er, spätabends nicht mehr zu arbeiten und zur Ruhe zu kommen. Das kann durch einen Spaziergang sein, aber auch das Lesen eines Buches oder eine Tasse Tee können helfen. Zudem sollte man versuchen, tagsüber Pausen einzulegen, um abends nicht vor Erschöpfung einzuschlafen.

Ähnliche Tipps für besseren Schlaf gibt Professor Dr. Alexander Sauter von HNOeins in Aichach. Er ist Leiter des dortigen Schlaflabors, welches bei Schlafproblemen wie chronischem Schnarchen oder Tagesmüdigkeit eine wichtige Rolle spielen kann. Nach Voruntersuchungen durch HNO-Ärzte wird hier eine umfassende Analyse durchgeführt. „Geplant war die Öffnung nur werktags, mittlerweile haben wir sechs Tage die Woche geöffnet, weil der Bedarf so groß ist“, sagt Sauter.

Das Sandmännchen wird 65 - hilft es auch bei Schlafproblemen? Foto: Carsten Koall, dpa

Auch die richtige Matratze kann für besseren Schlaf sorgen. „Je nach körperlicher Verfassung muss sie punktgenau eingestellt werden können“, sagt Markus Popfinger, Geschäftsführer des Matratzenherstellers Dynaglobe aus Schmiechen. „Viele Menschen geben im Laufe der Zeit viel Geld für Matratzen aus, weil sie nach der Zeit andere Bedürfnisse haben“, ergänzt er.

Die Auswahl des Kissens hängt ebenfalls mit der Matratze zusammen. „Wenn die Schulter in die Matratze einsinken kann, benötigt man ein niedrigeres Kissen. Andersherum braucht man ein höheres Kissen, wenn die Schulter nicht in die Matratze einsinken kann“, sagt Popfinger. Bei der Auswahl der Decke sei es wichtig darauf zu achten, wie die Atmungsaktivität und der Feuchtigkeitstransport sind. Zudem spielt ein gutes Raumklima eine Rolle. „18 Grad und eine Raumfeuchtigkeit von 50 bis 55 Prozent sind ein guter Wert.“

Tipps und Übungen von Claudia Rühm Atmen und innerlich sprechen Icon Pfeilspitze nach unten - Einatmen in den Bauch und innerlich sprechen: Heben – Heben – Heben - Ausatmen aus dem Bauch heraus und innerlich sprechen: Senken – Senken – Senken – Senken - Das Ganze mehrmals wiederholen! - Wenn Gedanken aufkommen, wie z.B. „Ich muss morgen unbedingt Herrn XY anrufen“, sprechen Sie innerlich: Anrufen – Anrufen – Anrufen … und kehren Sie dann wieder zurück zu „Heben und Senken“ Teile aus der progressiven Muskelentspannung nach Jacobson Icon Pfeilspitze nach unten - Grimasse schneiden (Lippen, Augen zusammenpressen, Nase rümpfen, Stirnrunzeln), ggf. Zähne aufeinanderdrücken – Halten – gleichmäßig in den Bauch atmen – mit tiefem Atem (oder Seufzer) loslassen - Dann Hände zur Faust ballen, Arme abwinkeln und Oberarme an den Oberkörper drücken – Halten – gleichmäßig in den Bauch atmen – mit tiefem Atem (oder Seufzer) loslassen - Anschließend Füße hochziehen, Ferse in Unterlage drücken, Hintern zusammenkneifen – Halten – gleichmäßig in den Bauch atmen – mit tiefem Atem (oder Seufzer) loslassen Zehenwackler Icon Pfeilspitze nach unten - Heben Sie 5 Mal beim Einatmen Ihre Zehen nach oben und unten - Halten Sie für 3 Zehenwackler die Luft an - Atmen Sie wiederum 5 Zehenwackler (gerne auch 6 oder 7) aus - Mehrmals wiederholen Tipp aus der Psychologie Icon Pfeilspitze nach unten Ein Büchlein, Block oder Zettel mit Stift ans Bett legen. Wenn die Schlaflosigkeit da ist, überwinden Sie sich kurz und schreiben ein paar wenige Worte oder Sätze zu den Gedanken auf, die Sie sich gerade gemacht haben. Die Idee ist: Sobald es geschrieben ist, ist es „raus aus dem Kopf“ – man hat sich da ja darum gekümmert.

Stress und Medikamente: Pflanzliche Mittel bei Schlafstörungen

Viele Menschen suchen bei Schlafstörungen erst einmal eine Apotheke auf. Apotheker Felix Rehm aus Mering berät mit seinem Team täglich mehrere Personen dazu. Dabei spiele es eine Rolle, ob die Ursache in Medikamenten, Stress oder anderen Faktoren liege. „Wir versuchen, das Problem pflanzlich zu lösen, bevor chemische Medikamente zum Einsatz kommen“, sagt Rehm. Baldrian, Melatonin oder Magnesium können hilfreich sein. Dabei müsse man aber auf die Qualität achten. Es gebe große Unterschiede, gerade bei Drogerieartikeln.

In Friedberg betreibt Claudia Rühm eine Praxis für Therapie und Coaching. Viele Menschen suchen sie zunächst nicht explizit wegen Schlafstörungen auf. Häufig stellt sich jedoch im Gespräch heraus, dass ihre Klienten tatsächlich unter Schlafproblemen leiden. Rühm schätzt die Zahl auf 80 Prozent. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Die Schlafstörungen treten oft als Begleiterscheinung von Stress, Krankheiten oder Krisensituationen auf. Auch Gedankenkarusselle in der Nacht können dazu führen, dass Betroffene sich schlaflos hin und her wälzen. Ebenso können äußere Einflüsse wie gesellschaftliche Krisen zur Verschärfung des Problems beitragen.