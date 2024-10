Mering will Serie starten, Stätzling kommt nicht aus dem Tief

Für die Bezirksligisten steht in der englischen Woche der zwölfte Spieltag vor der Tür. Der SV Mering möchte Konstanz in die Leistungen bringen und sich aus dem Tabellenkeller befreien. Um die Negativserie zu beenden, braucht der FC Stätzling Punkte zuhause gegen den VfR Jettingen. Der BC Rinnenthal hingegen kann mit einem Sieg gegen den FC Horgau in das obere Tabellendrittel hochklettern.

Kerem Degirmenci Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Stätzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis