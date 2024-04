Aichach-Friedberg

13:36 Uhr

Welche Biergärten rund um Aichach und Friedberg haben schon geöffnet?

Plus Sommertemperaturen mitten im April locken am Wochenende ins Freie. Wir haben Tipps, welche Biergärten schon geöffnet sind und welche Besonderheiten es gibt.

Von Sina Gaisbauer

Sommerzeit heißt Biergartenzeit. Und gefühlt ist an diesem Wochenende im April schon irgendwie Sommer. Konnten alle Biergärten in Aichach, Friedberg, Mering und Umgebung schon aufstuhlen? Es gibt einige Neuerungen beim Ausschank, Spezialitäten aus der eigenen Käserei oder Metzgerei und auch sonst manche Besonderheit. So ist es für eine Wirtin die letzte Saison. Wir haben nachgefragt, wo was los ist.

Für Carmen Tomasini ist es im Friedberger Gasthof Zur Linde die letzte Biergartensaison, da die Wirtin Ende des Jahres in der Linde aufhört. Bis dahin geht der Betrieb ganz normal weiter. Vor einer Woche öffnete der Biergarten und bleibt so lange offen, "bis das Wetter schlecht wird", informiert Tomasini. Geöffnet hat der Biergarten zeitgleich mit dem Restaurant – Dienstag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

