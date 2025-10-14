Blühfläche am Meringer Stadtbiotop wird eingeweiht

Mering ist ab sofort reicher an einem naturnahen Lebensraum für bedrohte Insekten, Vögel und Pflanzen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Meringer Stadtbiotop in St. Afra wurde in den vergangenen zwei Jahren eine liebevoll gestaltete Blühfläche geschaffen. „Mering geht damit weiter auf seinem Weg zur Aufwertung kommunaler Grünflächen im Sinne des Biotop- und Artenschutzes“, so Bürgermeister Florian Mayer (CSU).

Wolfhard von Thienen, Leiter des Projektes und stellvertretender Kreisvorstand des Bund Naturschutz, lobte besonders die Zusammenarbeit mit Christina Niegl vom Landschaftspflegeverband. Die Idee für das Projekt entstand vor vier Jahren, als von Thienen und seine Frau zusammen mit Niegl und dem Meringer Bauhof einige Flächen in Mering begutachteten, die sich für eine ökologische Aufwertung eignen könnten. Der Bund Naturschutz betreut schon lange das Stadtbiotop und die Fläche stach allen sofort ins Auge. Schnell wurde ein Konzept erstellt, Bürgermeister und Bauhof mit ins Boot geholt und Kontakt zur Stiftung für Mering aufgenommen. Diese übernahm den größten Teil der Finanzierung.

250 Pflanzenarten werden in Mering ausgebracht

Erste Bodenerkundungen ergaben, dass man sich von der ursprünglichen Idee einer kompletten Abmagerung und Freilegung des Lechkieses verabschieden muss, da die vorhandene Humusschicht zu mächtig war. Trotzdem hielt man an der Idee fest, die Fläche so zu gestalten, dass sie die ursprüngliche Kies- und Heidelandschaft des Lechs repräsentiert. Für eine professionelle Unterstützung holte man sich den erfahrenen Landschaftsgärtner Felix Schmitt aus Immenstadt mit ins Boot. Dieser modellierte das Gelände so, dass unterschiedliche Kleinstrukturen für eine reiche Artenvielfalt entstehen können. Gleichzeitig ist die Fläche begehbar und Mauerstrukturen sind nicht nur für Eidechsen und Insekten gut, sondern laden auch zum Verweilen ein.

Nachdem das Konzept gestanden hatte und das Gelände mit Hilfe des Bauhofes und des Landwirts Stefan Lachmayr fertig modelliert worden war, kümmerten sich im vergangenen Jahr zahlreiche Ehrenamtliche um die Anpflanzung und die Aussaat. Insgesamt wurden rund 250 verschiedene Pflanzenarten ausgebracht. Auch das P-Seminar des Meringer Gymnasiums um Stella Mamikonian und Biologielehrerin Martina Grundei half mit und erstellte mit viel Liebe und Detailkenntnis eine Informationstafel.

Inzwischen hat sich die Fläche überraschend gut entwickelt und setzt das ganze Jahr über immer wieder neue Farbtupfer. Im kommenden Frühjahr werden die hochwüchsigen Stauden zum ersten Mal geschnitten. Bis dahin dienen sie vielen Insekten und deren Larven als Winterquartier. (AZ)