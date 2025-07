BR-Fitnessaktion Lauf10!: Ist Diakon Popfinger beim Abschlusslauf ins Ziel gekommen?

Einmal im Jahr sind in Wolnzach in der Hallertau mehr Gäste zu Besuch als sonst und auch so gut wie alle Einheimischen halten sich in der Innenstadt auf. Der Grund: das Lauf10!-Marktfest mit dem Abschlusslauf für tausende Läuferinnen und Läufer, die an der Fitnessaktion des Bayerischen Rundfunks teilgenommen haben. Zehn Wochen haben sie dafür trainiert. Jetzt waren sie in der Lage, eine Strecke von zehn Kilometern laufend oder walkend zu bewältigen. Von Jahr zu Jahr werden es mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 2700 Läufer, 400 mehr als im vergangenen Jahr, stellten sich der Herausforderung. Nicht weniger als 180 waren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg angereist. Und auch die werden immer mehr. Bayernweit die meisten Teilnehmer stellte zum vierten Mal in Folge der SV Ried mit 70 Sportlerinnen und Sportlern.

Icon Vergrößern Das zahlenmäßig stärkste Team war zum vierten Mal in Folge der SV Ried Foto: Brigitte Glas Icon Schließen Schließen Das zahlenmäßig stärkste Team war zum vierten Mal in Folge der SV Ried Foto: Brigitte Glas

Beim diesjährigen Lauf10!-Abschlusslauf in Wolnzach kommen 400 mehr als 2024

Knapp dahinter lag der TV Mering mit 45 Läuferinnen und Walkern. Aber auch die anderen Vereine aus dem Wittelsbacher Land können sich sehen lassen: Der LC Aichach und der TSV Dasing kamen mit jeweils 25 Teilnehmern. „Aindling bewegt sich“ steuerte noch mal 20 Sportler zum Gesamtergebnis bei und hatte den größten Zuwachs zu bieten, denn im vergangenen Jahr waren die Aindlinger noch mit acht Läufern am Start.

Icon Vergrößern Aindling bewegt sich Foto: Brigitte Glas Icon Schließen Schließen Aindling bewegt sich Foto: Brigitte Glas

Sie waren nicht nur zum Spaß da, sondern es gab auch eine sportliche Aufgabe zu meistern. Vor dem Hopfenmuseum war das Ziel. Dort warteten hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Läuferinnen und Läufer, die sie mit Applaus, Jubelrufen und Laola-Wellen nach zehn Kilometern begrüßten. Der Lauf 10!-Abschlusslauf in Wolnzach ist nämlich kein gewöhnlicher Lauf, vor allem kein Wettkampf. Es geht darum, die Strecke zu schaffen, egal in welcher Zeit. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten nämlich vor gut zehn Wochen noch keinen oder sehr wenig Sport getrieben – und einen Zehn-Kilometer-Lauf für ein utopisches Ziel gehalten.

Aber: Es geht. Den Beweis treten Jahr für Jahr der Bayerische Rundfunk zusammen mit dem Sportmediziner Professor Martin Halle an. Jedes Jahr sind etwa 30.000 ehemalige Nicht-Sportler dabei. Der Erfolg von Lauf10! ist leicht erklärbar. Fitness kommt zwar nicht von selbst, aber sie ist erreichbar, so die Erkenntnis. Wenn zur Motivation noch Anleitung kommt, und weil es in der Gruppe sowieso besser geht, haben bayernweit 200 Sportvereine entsprechende Gruppen gegründet. Der SV Ried ist im zwölften Jahr dabei. Das Rieder Einzugsgebiet ist inzwischen auf ein Gebiet zwischen Mering und Friedberg bis nach Neusäß angewachsen. Die Anmeldezahl von knapp 200 war schon ein Rekord, die Aufteilung in sechs Lauf- und drei Walkinggruppen rekordverdächtig. Kein Wunder, dass auch immer mehr Sportler zum Abschlusslauf mitkommen. Alexander Weiss, Hauptorganisator beim SV Ried, ist besonders stolz auf die Walking-Gruppen, weil dadurch wirklich jeder mitmachen kann.

Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist der LC Aichach am längsten bei Lauf10! dabei

Genauso sieht das Organisator Thomas Schnitzler vom TV Mering, der heuer im sechsten Jahr dabei ist und dem SV Ried mit 45 Teilnehmern zahlenmäßig auf den Fersen ist. Am längsten bei Lauf 10! dabei ist der LC Aichach. Zum 15. Mal war Claudia Fischer mit ihrer Truppe in Wolnzach. Um die vielen Noch-Nicht-Sportler und Fernsehzuschauerinnen zu motivieren, sind jedes Jahr drei sogenannte „Vorläufer“ am Start. Über zehn Wochen werden diese von Professor Halle und seinem Team vor der Kamera trainiert und betreut. Einer dieser Vorläufer kam heuer aus dem Landkreis: Michael Popfinger aus Tödtenried. Mit der professionellen Unterstützung und der seines Enkels Kilian hat er die Herausforderung gemeistert. Ebenso die anderen beiden Vorläuferinnen.

Icon Vergrößern Die Läufer vom TV Mering Foto: Brigitte Glas Icon Schließen Schließen Die Läufer vom TV Mering Foto: Brigitte Glas

Oberstes Ziel bei Lauf10! ist, die zehn Kilometer überhaupt zu schaffen, was in diesem Jahr allen 2700 Läuferinnen und Läufern gelang. Nach dem Lauf verwandelte sich das Zentrum von Wolnzach sich in eine riesige Partyzone. Bei gutem Essen, kühlen Getränken und Liveband wurde der Erfolg so richtig abgefeiert. Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Für alle Sportler gilt nun das Erreichte zu erhalten. Nichts leichter als das. Die Vereine sorgen mit ihren Laufgruppen schon dafür.