Großeinsatz für die Rettungskräfte in Mering. In einer Wohnanlage im Meringer Kapellenweg ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens eine Person wurde bei dem Brand verletzt. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, können aber noch keine Angaben zu den Hintergründen machen. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.



Mehr dazu in Kürze.

