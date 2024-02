Breitensport

vor 18 Min.

Fit mit den "Sporties": Beim TSV Friedberg gibt es ein besonderes Angebot

Plus Beim neuen Sporties-Kurs vom TSV Friedberg wird gehüpft, gedrückt, geschwitzt und gedehnt. Die Besonderheiten erfährt unser Reporter im Selbstversuch.

Von David Honold

Neues Jahr, neue (sportliche) Vorsätze? Das denken sich wohl viele Menschen, doch sich wirklich daran zu halten fällt mindestens genauso vielen schwer. Der Kniff für mehr Erfolg bei den Vorsätzen: Regelmäßigkeit, professionelle Anleitung, Gemeinschaft und Spaß an der Sache. All diese Dinge finden sich beim neuen Sportangebot "Sporties" des TSV Friedberg. An wen sich die Kurse richten und was das bringt, hat unser Reporter am eigenen Leib erfahren.

Freitag, 16 Uhr, Sporthalle Friedberg, Raum G3. Trainer Manuel Greber begrüßt alle Teilnehmenden des "Allstars"-Kurses. "Heute steht Beweglichkeit, Krafttraining und Ausdauer im Fokus." Als Erstes werden die Fitnessmatten ausgelegt und der Kurs startet mit ein paar einfachen Aufwärmübungen - etwas strecken und dehnen. Danach gibt es ein paar Koordinationsübungen, die sich teilweise als tückisch entpuppen, aber für die eingestaubten Gehirnzellen des Reporters sicherlich förderlich sind. Wichtig für die heutige Stunde: Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin macht ganz im Rahmen der eigenen Möglichkeiten mit, wie Greber betont. Wichtig ist aber auch, sich im Rahmen dieser Möglichkeiten auszupowern. Wer also richtig mitmacht, muss gegebenenfalls mit einem Muskelkater rechnen, wie der Autor dieser Zeilen am nächsten Tag schmerzlich feststellen muss.

