Brennender Lkw sorgt auf A8 für Stau

Die A8 von Stuttgart in Richtung München war am Freitagvormittag bei Dasing kurzzeitig wegen eines Unfalls komplett gesperrt. Zwischen dem Rastplatz Kirchholz und Dasing geriet ein Lkw in Brand. Laut Informationen der Autobahnpolizei Gersthofen vernahm der 67-jährige Fahrer des Fahrzeugs einen Schlag und stoppte daraufhin auf dem Standstreifen. Beim Verlassen des Fahrzeugs bemerkte der Mann den Brand. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, doch die Zugmaschine brannte dabei völlig aus. Dabei entstand ein Schaden von etwa 160.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Zweieinhalb Stunden lang musste die Autobahn in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Zwischenzeitlich staute es sich für mehrere Kilometer bis zur Anschlussstelle Augsburg-Ost zurück. Die Löscharbeiten sind inzwischen beendet, die linke Spur in Richtung München ist nach Angaben der Polizei wieder freigegeben. Der ADAC empfiehlt, den Schildern der Umleitung zu folgen. Durch den zwischenzeitlichen Stau kam es jedoch zu mehreren Auffahrunfällen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Wegen dieser Unfälle gebe es weitere Sperrungen und es ist mit Verzögerungen zu rechnen.