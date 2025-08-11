Warum diese Friedbergerin Post vom britischen König Charles III. bekommen hat

Als die Friedberger Künstlerin Monika Mendat am Dienstag ihren Briefkasten leerte, fand sie darin einen ganz besonderen Brief. „Air Mail“ stand in großen blauen Lettern auf dem Umschlag. Absender war der Buckingham-Palast in London. „Mit großer Spannung öffnete ich ganz vorsichtig den Briefumschlag“, schildert Monika Mendat. Denn schließlich bekomme man nicht jeden Tag königliche Post.

Ein Elefant war der Grund für Mendats Brief an King Charles

Doch wie kam es dazu? „Ich sah im Frühjahr im ZDF einen Beitrag, der König Charles III. mit einer Krawatte mit Elefantenmotiven zeigte“, blickt Mendat zurück. Der König und seine Ehefrau Camilla waren als Präsidenten der Wohltätigkeitsorganisation „Elephant Family“ bei einer Veranstaltung – dabei zeigte sich Charles mit passender Krawatte. In dem Bericht hieß es zudem, dass der britische König Elefanten liebt und sehr schätzt.

„Spirit Animal – Elephant Edition" hieß Ausstellung der Friedberger Künstlerin Monika Mendat. Sie und König Charles III. von England haben eins gemeinsam: Sie lieben Elefanten. Foto: Ute Krogull

„Ich dachte mir‚ da sind wir ja schon zu zweit‘“, sagt die Künstlerin. Sie selbst hatte nämlich eine ganze Serie mit Elefanten gemalt. „Die Bilder sind sehr farbenfroh, mit veganen Farben und etwas Blattgold gemalt.“ Zu sehen waren ihre Werke bereits bei der Eröffnung des Büros der Friedberger Allgemeine in der Galerie in der Schmiedgasse. Um an König Charles zu schreiben, ließ sich die Künstlerin allerdings ein paar Wochen Zeit. „Post an den König, die will gut überlegt sein“, sagt sie. Als der Brief fertig war, fügte sie Kopien ihrer Bilder bei. Dass sie schon wenige Wochen eine Rückantwort erhalten sollte, damit habe sie niemals gerechnet. „Über den Inhalt des Schreibens darf ich nicht sprechen, denn es wurde ausdrücklich im Brief erwähnt, dass dieser privat und vertraulich sei.“

Briefwechsel mit König Charles bekommt einen Platz im Archiv

Monika Mendat hat nicht nur einen Briefwechsel mit dem Buckingham-Palast. „Das ist bei mir bereits Tradition und ich habe unter anderem auch Korrespondenz mit Charlotte Knobloch, die seit 1985 Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist und von Juni 2006 bis zum 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland war.“ Unter ihrer Korrespondenz befinden sich zudem Briefwechsel mit dem ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Natürlich wird nun auch der Briefwechsel mit König Charles III. in meinem Archiv fein säuberlich aufbewahrt“, sagt Monika Mendat. Ob vielleicht auch einmal eines ihrer Elefantenbilder künftig im Buckingham-Palast hängen wird, das verrät die Friedberger Künstlerin nicht – sie zeigt sich hier vornehm britisch zurückhaltend.