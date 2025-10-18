„Totalverweigerer gibt es kaum“: So steht es um das Bürgergeld im Wittelsbacher Land

Nach dem viel beschworenen „Herbst der Sozialreform“ hat die schwarz-rote Bundesregierung nun eine weitreichende Änderung des Bürgergeldes beschlossen. Künftig soll eine neue „Grundsicherung“ gelten, die deutlich härtere Sanktionsmechanismen vorsieht: Wer einen Termin im Jobcenter zum zweiten Mal unentschuldigt versäumt, muss mit einer Kürzung um 30 Prozent rechnen. Nach dem dritten Mal kann der gesamte Regelsatz gestrichen werden.

Hintergrund der Reform ist teilweise die öffentliche Stimmung: Laut Umfragen befürwortet eine Mehrheit der Deutschen Kürzungen für Personen, die wiederholt Termine versäumen. Doch die Realität hinter dem Schlagwort vom „Totalverweigerer“ ist komplexer, betont Christoph Altenburger, Geschäftsführer des Jobcenters Wittelsbacher Land, das für die Umsetzung des Bürgergeldes im Landkreis Aichach-Friedberg zuständig ist.

Kaum Betrug, kaum „Totalverweigerer“: Jobcenter im Wittelsbacher Land zieht Bilanz zum Bürgergeld

Im September betreute das Jobcenter insgesamt 2861 Leistungsberechtigte im Landkreis, aufgeteilt in 1503 Bedarfsgemeinschaften. Jede dieser Gemeinschaften enthält mindestens eine erwerbsfähige Person – insgesamt 2068 sogenannte erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLB). Unter den Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfängern befinden sich laut Altenburger etwa 800 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren.

Von den 2068 eLB gehen 739 einer Erwerbstätigkeit oder Selbstständigkeit nach. Den klassischen „Totalverweigerer“ – also jemanden, der sich konsequent weigert, Termine wahrzunehmen oder mit dem Jobcenter zu kooperieren – gebe es im Wittelsbacher Land kaum, so Altenburger: „Der Begriff ist nicht nur juristisch unscharf, sondern auch in seiner öffentlichen Wahrnehmung überzeichnet.“ Häufig lägen nachvollziehbare Gründe für ein Nichterscheinen vor – etwa Krankheit, die mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung belegt werden muss, oder familiäre Verpflichtungen wie die Kinderbetreuung.

Jobcenter unterstützt Bürgergeld-Empfänger im Landkreis Aichach-Friedberg mit individuellen Programmen

Auch echte Betrugsfälle kommen laut Altenburger nur vereinzelt vor. „Wenn jemand ein laufendes Einkommen hat und wir erfahren, dass er dadurch weniger oder gar keine Leistung hätte bekommen dürfen, ist das natürlich Sozialbetrug – und das zeigen wir auch an“, sagt er. Insgesamt gehe es aber um höchstens 20 bis 30 solcher Fälle im Jahr. In der großen Mehrzahl handele es sich um einfache Überschneidungen: „Das Bürgergeld wird am Monatsende für den Folgemonat überwiesen. Wenn jemand in dieser Zeit eine Arbeit aufnimmt und schon Gehalt bekommt, entsteht eine Überzahlung – aber kein Betrug. Rund 90 Prozent der Fälle, in denen Geld zurückgefordert wird, sind solche Überzahlungen ohne Vorsatz.“

Die Regelleistungen für alle Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Aichach-Friedberg beliefen sich im Jahr 2024 auf 1,6 bis 1,8 Millionen Euro pro Monat. Den größten Teil dieser Kosten trägt der Bund. Die Kommunen übernehmen vor allem einen geringen Anteil der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie bestimmte Verwaltungskosten. Laut Landratsamtssprecher Wolfgang Müller lagen diese kommunalen Ausgaben im Landkreis bei knapp 2,9 Millionen Euro für das gesamte Jahr 2024.

Christoph Altenburger (Mitte) folgt als Geschäftsführer des Jobcenters auf Axel Schimanski (Zweiter von links), bei dem sich der Landrat für „seine wertvolle Arbeit" bedankte. (Rechts Elsa Koller-Knedlik und Klemens Heinz, beide Bundesagentur für Arbeit.) Foto: Susanne Rupp-Fischer, Landratsamt Aichach-Friedberg (Archivbild)

Die Herausforderungen der Jobcenter-Kundinnen und -Kunden seien sehr unterschiedlich, sagt Altenburger: „Das reicht von Personen ohne Schulabschluss bis hin zu Akademikern.“ Besonders häufig seien gesundheitliche Gründe ausschlaggebend – etwa Suchtprobleme oder psychische Erkrankungen. „Psychische Erkrankungen zeigen sich jetzt immer mehr in den verschiedensten Varianten. Viele Kundinnen und Kunden landen bei uns, obwohl ihr Leben vorher gut lief – und dann kam plötzlich etwas: eine Trennung, ein Todesfall in der Familie. So etwas reißt Menschen aus dem Leben, und dann geht erst einmal gar nichts mehr.“ Anders als oft angenommen, spielen Sprachdefizite eine geringere Rolle: „Wer motiviert ist und die Sprache noch nicht vollständig beherrscht, kann dennoch erfolgreich eine Beschäftigung aufnehmen.“

Das Jobcenter Wittelsbacher Land setzt auf verschiedene Programme, um Menschen in Arbeit zu bringen – etwa spezielle Trainings für Unter-25-Jährige, Projekte des Europäischen Sozialfonds oder Eingliederungszuschüsse für Arbeitgeber, die Kundinnen und Kunden des Jobcenters einstellen. Für die Zukunft setzt Altenburger auch auf technische Unterstützung: „Von Seiten der Arbeitsagentur sollen künftig auch Teile künstlicher Intelligenz unsere Arbeit unterstützen. Das begrüße ich ausdrücklich. Die Technik kann uns im Alltag entlasten.“