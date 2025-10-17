Bürgergeld-Debatte: Was Leistung wirklich bedeutet

Der Sozialstaat gehört zu den größten Errungenschaften der deutschen Demokratie. Er widerlegt auf eindrucksvolle Weise das autoritäre Versprechen, Wohlstand ließe sich auch ohne Freiheit erreichen – und ist damit eines der stärksten Argumente für unser politisches System. Daran sollte man sich erinnern, wenn derzeit über das Bürgergeld und die Zukunft der sozialen Sicherung gestritten wird.

Zugleich steckt hinter dem weit verbreiteten Ruf nach strengeren Regeln beim Bürgergeld ein berechtigtes Gefühl: Leistung muss sich lohnen. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist diese Haltung nachvollziehbar. Doch wer genauer hinschaut, sieht: Die allermeisten Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld leisten längst etwas – oft unter schwierigen Bedingungen.

Bürgergeld im Wittelsbacher Land: Viele leisten mehr, als man denkt

Das zeigt auch das Beispiel aus dem Wittelsbacher Land: Die sogenannten „Totalverweigerer“ sind dort nahezu nicht vorhanden. Die meisten sind in Qualifizierungsmaßnahmen, nehmen Jobs an oder kämpfen mit gesundheitlichen Problemen – Leistungen, die ebenfalls Anstrengung und Durchhaltevermögen erfordern.

Deshalb sollte Leistung das Schlüsselwort in der gesamten Debatte bleiben – allerdings in einem umfassenderen Sinn. Politisch heißt das: Anerkennungsverfahren müssen vereinfacht, Qualifikationen besser vermittelt, Unterstützungsprogramme gezielter eingesetzt werden. Und kommunikativ heißt es: Politik, Medien und Gesellschaft sollten stärker betonen, wie viele Menschen sich aus eigener Kraft bemühen. Nur so lässt sich verhindern, dass Populisten die Deutungshoheit übernehmen.