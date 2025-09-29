Christian Mutter stellt sich für Schmiechen als Bürgermeisterkandidat auf. Dabei hat sich Mutter, der gebürtiger Schmiechener ist, einiges vorgenommen: „Wir haben in Schmiechen in den vergangenen Jahren bereits viel umgesetzt, vorrangig im Bereich Infrastruktur.“ Künftig will er die gemeindlichen Liegenschaften auf erneuerbare Energien umstellen. Dies sei teilweise schon erfolgt, Rathaus und Gemeindezentrum sind in Arbeit.

Christian Mutter ist seit 18 Jahren als Gemeinderat und davon vier als Zweiter Bürgermeister tätig. Er kennt sich aus in Schmiechen und Unterbergen. Ist in verschiedenen Ausschüssen, wie der Verwaltungsgemeinschaft, Schulverband und Finanz- und Ortsrechtsausschuss aktiv. Neben seiner politischen Arbeit ist er in verschiedenen Vereinen aktiv. 25 Jahre war er aktiver Feuerwehrmann, war fast zehn Jahre Präsident des Faschingskomitees Schmiechen und neun Jahre Kassier beim TSV Schmiechen. In seiner Freizeit liebt der 53-Jährige es, sich um seinen Hof zu kümmern. „Wir vertreiben die Paartalnüsse, die bei uns auf einer Plantage angebaut werden.“ Auch fährt er gerne mit seiner Frau Melanie mit dem Gravelbike lange Touren. „Heuer ging es mit dem Rad von Schmiechen nach Venedig und vergangenes Jahr radelten wir bis nach Paris“, erzählt Mutter. Auch Tennis und Tischtennis spielt er noch aktiv. Ob er dazu künftig noch Zeit hat, wenn seine Kandidatur erfolgreich ist? Darauf antwortet er: „Ein bisschen fit halten muss ich mich schon.“ Seine beiden Söhne sind 17 und 18 Jahre alt und absolvieren gerade ihre Ausbildungen.

Seine Firma würde Christian Mutter übergeben

Seine Firma Mutter IT will Christian Mutter an einen Mitarbeiter übergeben, falls er im März 2026 die Wahl gewinnt. „Seit 2015 betreuen wir Kunden im Bereich Informationstechnologie und sind seit drei Jahren voll und ganz damit beschäftigt, den Glasfaserausbau mit LEW Telnet in der Region umzusetzen.“ Leicht fällt ihm die Entscheidung, die Firma in andere Hände zu übergeben, nicht. „Ich war zunächst auch zurückhaltend, mich um das Amt des Bürgermeisters für Schmiechen zu bewerben“, sagt Mutter. Denn ihm war von Anfang an klar, die Firma nebenbei und auch gleichzeitig Bürgermeister im Ehrenamt zu arbeiten, das geht nicht zusammen. Als der Gemeinderat sich dann einstimmig dazu entschied, dass in Schmiechen künftig ein hauptamtlicher Bürgermeister eingesetzt werden soll, war für Mutter klar, dass er sich zur Wahl stellen will. „Damit könnte ich mich voll auf eine Aufgabe konzentrieren“, sagt er.

Und Herausforderungen gibt es für Schmiechen und Unterbergen einige. Das kleine Gewerbegebiet soll erweitert werden. Wenn Hofstellen aufgelassen werden, ist es wichtig, die künftige Nutzung zu begleiten. Mutter schwebt zudem ein Projekt für ältere Menschen vor, ähnlich wie es in Ried mit dem Betreuten Wohnen umgesetzt wurde. „Unsere Senioren sollen weiter in ihrer Heimat leben können“, sagt Mutter. Gleiches gilt auch für junge Familien, die mit gefördertem Wohnraum und ausreichend Kinderbetreuungsplätzen eine Heimat in Schmiechen und Unterbergen finden sollen. Zudem will er sich noch mehr einsetzen für die Digitalisierung der Verwaltung in der Gemeinde.

„Diese Ziele kann ich aber nicht alleine umsetzen“, sagt Christian Mutter. Er setzt deshalb auf eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und die Unterstützung seiner Wählergruppierung. „Alle Gemeinderäte, die derzeit aktiv sind, wollen auch im März 2026 wieder antreten.“ Die Nominierungsveranstaltung der Wählergruppierung „Freie Wähler Schmiechen/Unterbergen“ soll im Spätherbst stattfinden.