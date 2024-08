Clara Müller aus Friedberg reist für ein Jahr nach Chile

Die Erwartungen sind groß, Clara Müller packt ihren Koffer für ein Abenteuer. „Gar nicht so leicht für ein ganzes Jahr zu packen“, erzählt sie aufgeregt. Sie war sofort interessiert, nachdem sie von einer Klassenkameradin vom Bundesfreiwilligendienst der Diözese Augsburg erfahren hatte. „Ich denke, es ist eine tolle Möglichkeit, Sprache und Kultur kennenzulernen und dabei etwas Sinnvolles zu leisten.“, berichtet Clara und blickt erwartungsvoll auf das kommende Jahr in Chile.

Nach ihrer abgeschlossenen Heilerzieherausbildung war der 24-Jährigen schnell klar, dass sie noch nicht sofort ins Berufsleben einsteigen will. Sie möchte noch Spaß haben, etwas von der Welt sehen, Menschen helfen und dabei eine völlig andere Welt kennenlernen. „So eine Reise ist auch gut für die Persönlichkeitsentwicklung, ich möchte mich selbst finden und meine Resilienz fördern“, berichtet sie.

Für Clara Müller aus Friedberg ist es der erste Auslandsaufenthalt allein

Für sie wird es der erste Auslandsaufenthalt allein und so weit weg, doch von Angst keine Spur: „Ich freue mich auf all die neuen Eindrücke, die ich in Chile gewinnen werde.“

Vor Ort wird die junge Frau im Rahmen des Projekts „Sternenkinder“ in einer Schule für Menschen mit Behinderung arbeiten, an diese Schule angeschlossen ist ein therapiegestützter Hof mit einem Café. „Wo genau ich dort eingeteilt werde, ist noch unklar, nichtsdestoweniger freue ich mich sehr auf die Arbeit dort“, erzählt sie.

Möglich machen dieses Programm die Diözese Augsburg, eine Förderung des „Weltwärts“- Programms des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes. „Die Kommunikation mit der Diözese war immer sehr gut, von Bürokratiewahnsinn keine Spur. Es war nur eine einfache Bewerbung nötig, um in das Programm aufgenommen zu werden. Ein Schulabschluss reicht aus, um teilnehmen zu können.“, erklärt die 24-Jährige begeistert.

In Chile wird Clara auch eine Sprachschule besuchen, wobei der Unterricht dort ebenfalls von der Diözese Augsburg bezuschusst wird. „Ich spreche noch so gut wie gar kein Spanisch, umso dankbarer bin ich für die Möglichkeit direkt in Chile die Sprache lernen zu können“, sagt sie. Sie freut sich auf ein Jahr voller neuer Eindrücke und Erlebnisse.

Bistum Augsburg bietet digitalen Infoabend für Interessierte an

Für alle ebenfalls Interessierten bietet das Bistum Augsburg am 25. September einen digitalen Infoabend an, bei dem das Projekt „Weltfreiwilligendienst“ vorgestellt wird. Genauere Informationen dazu gibt es online auf der Website weltfreiwilligendienst-augsburg.de.