Landtagsabgeordneter Tomaschko will mehr Service in Behörden

Natürlich bietet Peter Tomaschko eine Bürgersprechstunde in seinem Meringer Büro an. Doch Sprechstunde hat er eigentlich auch an jedem Sitzungstag, wenn er mit dem Zug nach München fährt. Statt sich im Erste-Klasse-Abteil hinter Laptop und Sitzungsunterlagen zu verschanzen, unterhält der Landtagsabgeordnete sich lieber in der 2. Klasse mit den Menschen. Dabei hat er ausgemacht, was sie, abgesehen von Wirtschaftslage und Zuwanderung, am meisten umtreibt: Bürokratie.

Im Landtag gehört der CSU-Abgeordnete der Kommission zum Bürokratieabbau an, eine effiziente und bürgernahe Verwaltung steht außerdem weit oben auf der Liste seiner „Zukunftsthemen für die Kommunalwahl 2026“, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Tomaschko kandidiert für den Posten des Landrats, den Klaus Metzger nach zwei Amtsperioden abgibt.

Zu der Serviceoffensive gehören für den Merchinger Punkte wie digitale Terminvereinbarung oder ein einheitliches System für die verschiedenen Behörden ebenso wie eine bessere Erreichbarkeit von Behörden durch Öffnungszeiten an einem Abend in der Woche oder am Samstag. Ein anderer Ansatzpunkt sei ein „komplett geöffnetes Landratsamt“, in dem Bürgerinnen und Bürger an einem Service-Point auch spontan Antworten auf ihre Fragen bekommen.

Tomaschko ist überzeugt, dass durch die ebenfalls geplante Vereinfachung im Verwaltungsbereich so viele Ressourcen frei werden, dass mehr Bürgerservice nicht mir mehr Personal einhergehen muss. Ein Infoservice rund um die Uhr könne online über KI-basierte Chatbots laufen.

Mit diesem Thema möchte er gegen die allgemeine Unzufriedenheit in der Gesellschaft angehen, die extremistische Kräfte stärkt. Auf der Agenda hat er hier jedoch auch die Unterstützung von Familienbetrieben, die Verbesserung des Katastrophenschutzes, den Erhalt beider Klinikstandorte sowie gute ärztlich Betreuung sowie einen Ausbau der Pflegeangebote - gerade der Kurzzeitpflege.

Landratswahl 2026 für CSU-Kandidaten Tomaschko „kein Selbstläufer“

Bereits bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur im Juli hatte er betont, ihm sei bewusst, dass diese Wahl kein Selbstläufer wird. Vor zwölf Jahren hatte sich sein Amtsvorgänger Klaus Metzger nur sehr knapp gegen den Herausforderer Sepp Bichler (Unabhängige) durchgesetzt. In Bezug auf Kandidaten für März 2026 sind die anderen Parteien vor der Sommerpause noch nicht aus der Deckung gekommen; ganz offensichtlich hatten einige abgewartet, ob Metzger noch einmal antritt.

Den Segen von Parteispitze und Ministerpräsident Markus Söder für seine Kandidatur hat Tomaschko sich jedoch natürlich schon geholt. Dazu gehört ihm zufolge die Zusicherung, dass das Wittelsbacher Land im Fall einer erfolgreichen Kandidatur in der Phase zwischen seinem etwaigen Amtsantritt als Landrat im Mai 2026 und der Landtagswahl im Herbst 2028 nicht darunter leiden muss, dass es keinen direkt gewählten Abgeordneten hat. Kreisbäuerin Christiane Ade aus dem Kreis Neu-Ulm wäre Nachrückerin auf der CSU-Liste und würde einen Blick auf das Wittelsbacher Land haben und dessen Interessen in München vertreten.

Wer, gesetzt den Fall, er wird Landrat, an seiner Stelle dann für München kandidieren könnte, darüber mag Tomaschko momentan noch gar nichts sagen - nur so viel: „Wir haben im Landkreis seitens der CSU eine ganz Reihe geeigneter Bewerber.“