Das Topspiel endet im Tumult: Hochzoll gegen Eurasburg eskaliert in der Nachspielzeit

Unschönes Ende eines packenden Fußballspiels: Die Begegnung zwischen den Ost-A-Klassisten DJK Augsburg-Hochzoll und dem SC Eurasburg wurde von Schiedsrichter Oliver Schuhmacher abgebrochen. Und das in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach einer turbulenten Schlussphase, in der beide Mannschaften je zweimal trafen.

„Es war ein hitziges Spiel“, schildert SCE-Abteilungsleiter Dominik Kirchberger, schränkt allerdings ein: „Nicht auf dem Platz, sondern drumherum.“ Auch Hochzolls Trainer Fikret Kurt spricht von unschönen Worten, die vom Spielfeldrand von beiden Fanlagern aus in Richtung Rasen geschleudert wurden. Die Spannung entlud sich in der 92. Minute komplett.

Zuschauer und Zuschauerinnen in Rangelei involviert

Celil Altikulac glich nach einer Ecke zum 4:4 für die Gastgeber aus. „Einer unserer Spieler versuchte, die Hochzoller Bank zu beruhigen, wurde daraufhin vom Trainer geschubst. Es kam zur Rudelbildung“, beschreibt Kirchberger die Geschehnisse. Kurt sagt, er habe besagten Spieler stoppen wollen, weil dieser auf einen Zuschauer zugestürmt sei. „Dabei ist er ausgerutscht“, beteuert der Übungsleiter. Daraufhin kam es zu den Tumulten, in die auch Zuschauer und Zuschauerinnen involviert waren. Das packende A-Klassen-Spiel ist nun ein Fall fürs Sportgericht.

2:2 hieß es zur Pause, Andreas Maurer (0:1/16., 2:2/44.) hatte doppelt für Eurasburg getroffen. Trotz Unterzahl – Elias Stockinger hatte Gelb-Rot gesehen (78.) – gingen die Gäste in Führung: Jürgen Pestel schloss einen Konter zum 3:2 ab (84.). Melih Yildiz glich im Nachschuss aus (88.). Beim folgenden Anstoß zog Pestel ansatzlos von der Mittellinie ab und überrumpelte DJK-Schlussmann Luka Markovic, der weit vor seinem Tor stand. Das 4:3. Dann machte Hochzoll das 4:4 und die Lage eskalierte. „Schade“, findet Kirchberger, „das hat dieses Spiel eigentlich nicht verdient.“

Schiedsrichter-Obmann erklärt: Zeitpunkt für Abbruch legitim

Legitim sei der Abbruch trotz des ungewöhnlichen Zeitpunkts dennoch, erläutert der Obmann der Schiedsrichtergruppe Augsburg, der Schuhmacher vom TSV Steppach angehört. „Wenn der Schiedsrichter eine Nachspielzeit angezeigt hat, vor deren Ablauf ein Grund eintritt, der einen Abbruch nötig macht, kann er das Spiel nicht einfach vorzeitig beenden – das wäre ungerecht“, sagt Stefan Sommer. Schuhmacher hätte also für ein reguläres Ende wieder anpfeifen, die Extrazeit zu Ende spielen lassen müssen. Aus Sicht des Unparteiischen „war die Situation aber nicht mehr unter Kontrolle zu bringen“, sagt Sommer.

So wird über den Ausgang der Begegnung nun vor dem Sportgericht geurteilt, das am kommenden Dienstag tagt. Kirchberger hat einen Wunsch: „Ich hoffe, es wird einfach als 4:4 gewertet. Sollten wir die drei Punkte zugesprochen bekommen, wäre das ein blödes Gefühl. Das Unentschieden war ein gerechtes Ergebnis.“