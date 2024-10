16-Jähriger nach Unfall auf B300 verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Unfall hat sich am Freitagabend auf der B300 bei Dasing ereignet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Friedberg ist ein 16-jähriger Motorroller-Fahrer von Friedberg in Richtung Dasing gefahren. Kurz vor der Anschlussstelle Dasing-Nord verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte.

B300 war nach Unfall bei Dasing am Freitagabend gesperrt

Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während seine Verletzungen zunächst als schwer eingestuft worden waren, wurden diese später als leicht eingeordnet. Der Roller wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die B300 war zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt, konnte aber im Laufe des Abends wieder freigegeben werden.

Die B300 wird gerade regelmäßig für Bauarbeiten gesperrt. Erst kürzlich wurde die Strecke zwischen Friedberg und Oberzell saniert, kommende Woche stehen Bausrbeiten an der A8-Anschlussstelle Dasing an.

Hinweis: Nach ersten Informationen der Polizei war der Fahrer auf einem Motorrad und nicht auf einem Roller unterwegs. Wir haben dies im Text korrigiert.