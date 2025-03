Unfall auf der A8: Anschlussstelle bei Adelzhausen komplett gesperrt

Gleich zu zwei Unfällen kam es am Montagnachmittag auf der Autobahn A8 zwischen Adelzhausen und Dasing in Fahrrichtung Stuttgart. Wie die Autobahnpolizei Gersthofen auf Nachfrage unserer Redaktion informiert, ereigneten sich die Unfälle kurz nach 16.15 Uhr.

Zunächst war die rechte Fahrspur in diesem Abschnitt gesperrt, wenig später dann nach dem zweiten Unfall die linke Fahrspur. Deshalb war die Autobahn mehrere Stunden für den Verkehr in diesem Bereich total gesperrt. Gegen 18 Uhr kam der Verkehr wieder in stockend in Fahrt. Nach ersten Informationen wurden bei den Unfällen die Beteiligten leicht verletzt. Die Schadenssumme und der genaue Unfallhergang sind noch nicht bekannt. (AZ)